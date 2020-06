Opnieuw onagerveulentje geboren in Wildlands

Publiek in Wildlands in Emmen was maandagmiddag opnieuw getuige van de geboorte van een onagerveulen. Dit keer met een gelukkige afloop, nadat zondag een pasgeboren onager is doodgetrapt.

De zwangere merrie werd uit voorzorg apart gezet van de andere merries, om nog een aanval te voorkomen. De merrie die maandag beviel van het veulen dat is overleden, is ook bij de moeder apart geplaatst. 'Deze twee merries zijn samen opgegroeid en onagers blijven toch kuddedieren', legt Hanneke Wijshake van Wildlands uit aan RTV Drenthe.

Nieuwe moeder

Vooralsnog gaat het goed met het pasgeboren veulentje. Het lijkt gezond en staat stevig op de poten. 'Het jong heeft nog niet bij de moeder gedronken, De merrie is een nieuwe moeder', vertelt Wijshake.



Het is nog afwachten of het veulen bij de onervaren moeder kan en mag drinken. Het is geen toeval dat de twee merries zo snel na elkaar bevielen. Vorig jaar werden er zelfs twee veulentjes op één dag geboren. 'De hengst staat normaal apart van de groep en wordt er alleen bij gelaten om te dekken. Zo weten we ook ongeveer wanneer er veulentjes worden geboren.'

Blijven de twee merries en het veulentje de komende tijd uit voorzorg ook apart van de andere merries? Dat is nog niet zeker, meldt Wijshake. 'Daarvoor moeten we eerst weten waarom de merrie aanvallend was, maar dat is nog gissen.'



