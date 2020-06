Zorgen over anti-racismedemonstratie op Grote Markt: 'Geen Amsterdamse toestanden' (update)

Dinsdagavond vindt op de Grote Markt in Stad een demonstratie plaats tegen racisme en politiegeweld. Omdat op een soortgelijke demonstratie in Amsterdam maandagmiddag veel bezoekers af kwamen, trekt de stadse VVD aan de bel.

De VVD wil onder meer weten welke voorwaarden er vanuit de gemeente gelden voor demonstraties tijdens de coronacrisis.

'Belangrijk recht'

'Demonstreren is een belangrijk recht', zegt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs. 'Maar in Amsterdam was het maandagmiddag zó druk dat de RIVM-regels niet meer nageleefd konden worden.'

'Ik wil dat de demonstratie in Groningen doorgaat, maar op een veilige manier. Er moeten geen Amsterdamse toestanden komen: de burgemeester moet de veiligheid in acht nemen.'

Stadspark of Kardinge

Als er te veel mensen verwacht worden, moet de demonstratie wat de VVD betreft verplaatst worden naar het Stadspark of het Kardinge-terrein. 'Dan ga je uit de binnenstad, want ik denk dat die niet geschikt is voor een demonstratie met zoveel mensen.'

800 tot 1000 deelnemers

Sit in-organisator Stacey Lamptey, rechtenstudent aan de Rijksuniveriteit, rekent vanavond op tussen de 800 en 1000 deelnemers. ‘Die moeten allemaal in hun eigen vak, op twee meter afstand van elkaar zittend protesteren. Iedereen moet een mondkapje en desinfecterende zeep bij zich hebben. Als je dat niet hebt, zorgen wij daarvoor.’

Lamptey zegt begrip te hebben voor de zorgen van de VVD dat de demonstratie te groot zou kunnen worden voor de Grote Markt. Volgens haar is er echter voldoende ruimte.

Plan B

‘Op basis van eigen berekeningen en afgaande op eerdere demonstraties denken we dat 800 deelnemers met twee meter afstand tot elkaar haalbaar is op de Grote Markt. Als alle vakken vol zijn, is plan B om uit te wijken naar de Vismarkt. Daar zullen we ook vakken gaan aanbrengen. Op beide plekken samen is ruimte voor meer dan 2000 mensen.’

De gebeurtenissen in Amsterdam van maandag heeft Lamptey naar eigen zeggen scherp op het netvlies.

‘We zijn ons ervan bewust dat er veel meer mensen kunnen komen dan verwacht. Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen zodat alles goed verloopt, zoals de markeringen en verplichte mondkapjes.’

Overleg met gemeente

De gemeente Groningen gaat vandaag in overleg met de organisatie om te bespreken onder welke voorwaarden het protest kan plaatsvinden. 'Dat gebeurt bij alle aangekondigde demonstraties', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft.

Het bericht is aangevuld met een reactie van de organisatie