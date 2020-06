Les op anderhalve meter afstand: 'Niet bepaald gezellig, maar het moet wel'

Op het Ubbo Emmius beginnen de reguliere lessen woensdag weer, op de eerste dag van de heropening zijn er mentorlessen. De docenten praten in groepjes van maximaal zes met de leerlingen, die ruim twee maanden vanuit huis onderwijs kregen.

'Nu spreek je elkaar weer even face-to-face, hoe gaat het met iedereen?', zegt leerkracht Willemijn Hofman. 'Thuis leren was in het begin even wennen, vooral het plannen. Maar bij de meesten ging het uiteindelijk best wel goed.'

Zomervakantie

Over enkele weken begint de zomervakantie, maar Hofman vindt het nuttig dat de lessen op school weer zijn opgestart. Al is het dan niet voor lang.

'Ik vind het wel fijn, het was ook wel raar geweest om zo de vakantie in te gaan. Nu kunnen we ook goed testen of dit goed werkt en of we zo volgend schooljaar verder kunnen.'

Een sticker met de oproep om afstand te houden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Heel veel veranderd'

Liona kijkt intussen wat verbaasd om zich heen. 'Er is heel veel veranderd. Er hangen borden bij het begin, je ziet nu ook maar een paar mensen.'

En de leerlingen zitten dus verder uit elkaar. 'Niet bepaald gezellig, maar het moet wel', zegt Hofman.

