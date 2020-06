Landelijk coronanummer overbelast, rij bij teststraat UMCG

'Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen beschikbaar hebben. We vragen u vriendelijk het over dertig minuten nog eens te proberen.' Wie dinsdag via het landelijke nummer een afspraak voor een coronatest wil maken, zal geduld moeten hebben. Door het grote aantal telefoontjes is de gratis afsprakenlijn (0800-1202) sinds de opening op maandag geregeld overbelast.

Het telefoonnummer van de GGD voor het laten uitvoeren van een coronatest is op de eerste dag liefst 323.000 keer gebeld.

Overbelast

De toestroom was zo groot dat de systemen overbelast raakten en gedurende de dag minder mensen een afspraak konden maken dan gepland, meldt de GGD. Ook dinsdag is de druk op de lijn nog niet verminderd. Het telefoonnummer is bedoeld voor mensen die klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Een kwart van de mensen die belt, doet dat echter met algemene vragen over het virus. Dat zorgt volgens de GGD voor extra drukte.

Rij voor teststraat

In de teststraat van het UMCG in Groningen is het dinsdag op de eerste testdag eveneens druk. Volgens verslaggever Eva Hulscher komt dat door een verkeerde inschatting van de duur van een test. 'Landelijk was daar drie minuten voor gerekend, terwijl ze bij het UMCG zes minuten rekenen. Daardoor stokte het.'

Meer dan 150 testen

Door enkele opstartproblemen en de enorme toestroom van bellers, was het aantal ingeplande testen via het landelijke nummer op de eerste dag lager dan verwacht, aldus de GGD. Er werden 5478 afspraken gemaakt om een test te doen. Daarvan zijn maandag direct 1146 personen getest. In totaal worden er dinsdag in Groningen zeker 154 mensen op het coronavirus getest. In de loop van de dag worden er nog nieuwe mensen ingepland.

De GGD's verwachten dat het aantal afspraken en tests de komende dagen zal toenemen.

