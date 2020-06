Groningse poolonderzoeker mag toch naar coronavrij Spitsbergen

Loonen is sinds 1988 32 zomers achter elkaar op Spitsbergen geweest. Aan die reeks zou dit jaar een eind zijn gekomen door de corona-crisis. Maar ondanks alle beperkingen kan hij binnenkort tóch op het vliegtuig stappen.

Noorwegen hanteert strenge regels voor wie het land wil bezoeken, en dat geldt zeker voor Spitsbergen, dat -voorzover bekend- nog helemaal corona-vrij is. Loonen vertrekt op 7 juni naar Oslo waar hij tien dagen in quarantaine moet doorbrengen voordat hij verder mag reizen naar Spitsbergen.

'Ik zit de quarantaine uit in een hotel in Oslo', zegt een opgeluchte Maarten Loonen. 'Ik krijg eten op de kamer en ik mag wel buiten wandelen. Er is internet, ik heb een laptop, dus die dagen kom ik wel door. Zoveel verschil met thuiswerken in Nederland is er nu ook weer niet'.

Eigen kamer

Op 18 juni reist hij via Tromsø door naar Longyearbyen op Spitsbergen. Vanaf daar gaat hij met een klein vliegtuig naar het poolstation in Ny-Ålesund. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een eigen onderkomen. 'Daar mag ik nu geen gebruikt van maken', zegt Loonen. 'Er is in een ander gebouw een kamer voor mij met eigen douche en wc'.

Op het poolstation zijn deze zomer ongeveer honderd wetenschappers van over de hele wereld actief. Dat is ongeveer de helft van het normale aantal.

Loonen doet tijdens het broedseizoen onderzoek naar het gedrag van trekvogels en veranderingen in de leefomgeving, mede door de klimaatverandering.

Maarten Loonen doet onderzoek op Spitsbergen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Koude winter

De Groningse poolonderzoeker is blij dat hij dit jaar kan doorgaan met het verzamelen van allerlei data. 'Het zou jammer zijn als er een jaar tussenuit valt. Zeker nu er een relatief koude winter op Spitsbergen is geweest, terwijl het een aantal winters daarvoor juist warmer was. We willen graag zien wat voor effect dat heeft'.

Versterking

Als alles volgens plan verloopt krijgt Loonen verdeeld over de komende maanden versterking van in totaal 5 studenten. Ook zij zullen tien dagen in quarantaine moeten voordat ze verder mogen reizen naar Spitsbergen.