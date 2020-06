Toch nog een vleugje Noorderzon dankzij NoorderZomerProgramma

Goed nieuws voor liefhebbers van festival Noorderzon: de organisatie komt deze zomer alsnog met een tiendaags cultureel programma. Vanwege de coronamaatregelen vindt het zogeheten NoorderZomerProgramma niet in het Noorderplantsoen plaats, maar op verschillende locaties in de stad.

'Het festivalaspect hebben we eruit gehaald. Dat is met de huidige regelgeving niet te doen. We hebben ons puur gericht op een mooi programma', zegt Milou de Boer namens de organisatie.

Live genieten

De Boer wil beslist niet spreken van 'een kleintje Noorderzon', want daarvoor wijkt de opzet te veel af van het bruisende festival in het plantsoen dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. 'Vandaar de naam NoorderZomerProgramma. We vinden het fijn om mensen iets te kunnen bieden waar ze deze zomer heen kunnen gaan. Een live-evenement en niet alleen online.'

Nieuwe en oude voorstellingen

Het festival vindt plaats van 14 juli tot en met 23 augustus. Het programma bestaat uit een mix van nieuw werk en hoogtepunten uit eerdere jaren. De voorstellingen zijn te zien in onder meer het Forum, het Grand Theatre, Minerva en de Groninger Archieven. Ook is er een filmprogramma, zijn er voorleesmiddagen, lezingen en audiotours.

Tijdslots en handen wassen

Aan alle coronamaatregelen is gedacht, vertelt De Boer. 'We werken met maximaal dertig bezoekers per keer, zoals dat door de overheid is voorgeschreven. Bij eventuele versoepelingen kunnen we tegen die tijd bekijken of we nog iets omhoog kunnen. Iedereen moet een kaartje kopen, zodat we het aantal bezoekers in de hand kunnen houden en we gaan werken met tijdslots, zodat niet iedereen tegelijk aankomt. Verder zorgen we ervoor dat je overal je handen kunt wassen en dat koptelefoons bij audiotours schoongemaakt worden.'

Data en kaartverkoop

Op maandag 15 juni wordt het complete programma gepresenteerd op noorderzon.nl. Op woensdag 24 juni om 12.00 uur start de kaartverkoop via dezelfde website.

