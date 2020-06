Suiker Unie gaat toch geen aardappelen verwerken

De fabriek van Suiker Unie in Hoogkerk gaat toch geen aardappelen verwerken. Dat zegt manager Otto van der Gronden van de suikerfabriek Vierverlaten.

Het was de bedoeling van Suiker Unie aardappelen te snijden en te drogen in de pulpdroger van de fabriek. Op die manier zou een deel van het grote overschot aan aardappelen kunnen worden verwerkt tot een product dat langer houdbaar is. De gedroogde aardappelen zouden onder meer kunnen worden gebruikt als veevoer.

Vraag ingezakt

Suiker Unie nam dit initiatief omdat de Nederlandse aardappelindustrie het moeilijk heeft. De vraag naar frites en andere aardappelproducten is door de coronacrisis ingezakt. De verwerkende bedrijven stonden of staan voor een deel stil. Dat geldt ook voor de fabrieken van Aviko die, net als Suiker Unie, deel uitmaken van Cosun. Uiteindelijk ligt er een berg van ruim 1 miljoen ton aardappelen te wachten op een bestemming.

Goed voorbereid

'We hadden alles technisch goed voorbereid', zegt manager Otto van der Gronden van Suiker Unie in Hoogkerk. 'En we kregen alle medewerking van de plaatselijke overheid.' Maar waarom gaat het dan tóch niet door?

Boeren gaan op hun aardappelen zitten Otto van de Gronden/Suiker Unie

'Voor een deel komt dat door de enorme droogte', zegt Van der Gronden. 'Het telen van aardappelen is daardoor een stuk lastiger geworden. Boeren 'gaan op hun aardappelen zitten'; ze houden ze toch liever zelf langer vast, omdat de prijs stijgt. Ook was de animo niet zo groot, omdat er geen financiële vergoeding van de overheid was voor boeren die hun aardappelen op deze manier zouden afvoeren. En ja, de terrassen zijn open, dus vanuit de horeca zal er ook weer meer vraag komen'.

Niet van tafel

Om aardappelen te kunnen gaan drogen, zouden we verzekerd moeten zijn van een gestage aanvoer van aardappelen, vervolgt Van der Gronden. 'Niet alleen vandaag, maar ook morgen'. Toch gaat het plan niet helemaal van tafel. 'Misschien dat de situatie in juli of augustus weer anders is.'

