Nachthoreca: ‘Ik was zelfs een beetje zenuwachtig voor de heropening’

‘Ik ben zelfs een beetje zenuwachtig’, zegt ondernemer Elsbeth Maduro vlak voordat ze haar zaak na elf weken niks doen weer open kan doen. Maduro is samen met haar man eigenaar van Donovan's in de Peperstraat in de binnenstad. Op 15 maart moest ze verplicht de deur sluiten van het Rijk.

Elsbeth Maduro voor haar zaak (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Het voelt weer alsof we de zaak voor het eerst openen. Het is natuurlijk ook een heropening. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan’, zegt Elsbeth. Ze heeft haar zaak anders ingericht. Want dansen kan niet. Op de dansvloer staan nu statafels en zitplekken. Ook de muziek staat zacht zodat mensen niet dicht op elkaar hoeven te staan om elkaar te verstaan.

Surprise!

Vandaag is er een besloten groep in haar zaak. Een surpriseparty voor Linda Kuntkes. Ze is dertig geworden. Met blinddoek om is ze vanuit haar huis naar het café gereden. Ze is goed verrast als ze haar blinddoek in het café af doet.

‘Waanzinnig dit. Leuk dat ze dit voor mij georganiseerd hebben en ik ben ook blij dat het gewoon weer kan. Ik was op een mooi moment jarig dus’, zegt Kuntkes. Ze is een trouwe gast en is dus blij dat ze het in Donovan’s kan vieren.

Voordat de avond begint geeft het barpersoneel instructies en vraagt iedereen afstand van elkaar te houden.

Mensen kunnen weer genieten van een drankje in het café. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Dit zijn vooral onze vaste gasten, dus het is heel leuk om ze weer te zien’, zegt Elsbeth, die bij de deur staat en ervoor zorgt dat er niet meer gasten binnen komen. Ze is tevreden met hoe de avond verloopt.

Controle

Het feest is nog geen tien minuten aan de gang of er komt iemand langs die ook naar binnen wil. Hij identificeert zich en het blijkt een controleur te zijn. Elsbeth blijft glimlachen. Niemand die haar humeur kan verpesten nu ze weer open mag.

‘Alles was in orde. Ik had het al wel een beetje verwacht dat ze langs zouden komen, maar nog niet zo vroeg. Hij zag dat de mensen keurig verspreid door de zaak stonden en dat er niet veel mensen waren. Dus alles was oké’, vertelt Elsbeth. Ze heeft een ruime zaak waar dertig mensen makkelijk terecht kunnen.

De ondernemer ziet graag dat de anderhalvemeter-afstandregel net als in Duitsland op den duur geschrapt gaat worden. Dertig man in haar zaak is niet rendabel. 'Dit kan niet uit. Maar het doel is om weer gewoon te beginnen en te wennen aan de anderhalvemeterregels.'

‘Als er straks meer mensen in de zaak mogen, dan is het heel lastig om die anderhalvemeter te bewaken. Op den duur is het ook de verantwoording van de mensen zelf. Ik hoop echt dat we straks echt weer terug gaan naar hoe het was’, zegt Elsbeth.



