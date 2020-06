Marumer verdachte (43) van wapenhandel blijft langer vastzitten

De man uit Marum die eind februari in Drachten bij z'n aanhouding in zijn been geschoten werd, blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank Leeuwarden dinsdag.

Niet alleen de Marumer moest voorkomen voor verdenking van wapenhandel; nog zes andere Noorderlingen verschenen voor het hekje. Zij blijven allemaal in voorlopige hechtenis. Alleen een man zonder vaste woon- of verblijfplaats komt binnenkort op vrije voeten.

Onderzoek nog niet klaar

De verdachten blijven vastzitten, omdat het onderzoek naar de Noord-Nederlandse wapenbende nog niet klaar is. Zo worden de wapens die zijn gevonden nog onderzocht en is het wachten op onderzoeksresultaten van de Belgische justitie, omdat er ook banden zijn met een bende in Antwerpen.

Ook moeten er nog getuigen en verdachten worden gehoord en is het wachten op het digitale onderzoek naar laptops en telefoons.

Grootschalige politieactie

De negen mannen en een vrouw zijn op 27 februari aangehouden bij een grootschalige politieactie. De Marumer werd in Drachten in zijn been geschoten bij een wapendeal, die door de politie opgezet was. Hij loopt nog steeds met een kruk en zijn herstel gaat nog zeker twee jaar duren.

Hij wil graag vrijkomen, vertelde hij in tranen aan de rechtbank. Zijn vader heeft Alzheimer en hij wil hem graag zien. De rechtbank ging hier niet in mee.

Kilo's drugs en een arsenaal aan wapens

De tien verdachten wordt drugs- en wapenhandel ten laste gelegd. De hoofdverdachte, Hendrik van der H., had een kringloopwinkel in Oosterwolde. Op zeventien plaatsen in Nederland, waaronder Marum, Roden, Groningen, Stadskanaal en Winschoten, heeft de politie een arsenaal aan wapens aangetroffen. Onder meer granaten, Kalasjnikovs, vuistvuurwapens, granaten, kruit, springstoffen en kilo’s synthetische drugs.

Van der H. wordt ook verdacht van mensenhandel en oplichting. De man die op vrije voeten komt, woonde bij Van der H. in huis. Hij moest allerlei klusjes doen, zoals dierenpoep scheppen, en werd regelmatig mishandeld. De man heeft een lage intelligentie en verslavingsproblemen.

Wapenexpert

Een 34-jarige man uit Leeuwarden blijft ook vastzitten. Hij was acht jaar lang wapenexpert in het leger, en een jeugdvriend van Van der H. Hij repareerde en controleerde de wapens die verhandeld werden. Sommige stonden als gestolen geregistreerd.

Banden met België

De bende opereerde niet alleen in Noord-Nederland. De groep heeft volgens het Openbaar Ministerie banden met een bende uit Antwerpen. De groep uit Noord-Nederland leverde wapens en explosieven aan de Belgen.