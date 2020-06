Anti-racismedemonstratie levert volle Grote Markt op

De demonstratie is een sit-in: deelnemers moeten zitten, verplicht een mondkapje dragen en zich aan de RIVM-richtlijnen houden. Opvallend is dat de organisatie aangeeft dat zwarte mensen vooraan moeten zitten, en witte mensen achteraan.

Op het plein zijn kruizen aangebracht die ertoe moeten leiden dat mensen anderhalve meter afstand houden.

Gemeente: maximaal 800 demonstranten

Na de demonstratie in Amsterdam waren er zorgen over deze Groningse demonstratie. De organisatie en de gemeente Groningen hebben overlegd.

'Er is met de anderhalvemeterregels plek voor ongeveer 800 mensen', zegt burgemeester Koen Schuiling daarover. 'Ons land verkeert in een crisissituatie, maar de grens van een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, bestaat sinds 1 juni niet meer.'

'Daarnaast is het een grondrecht om te demonstreren. Wel vraag ik aan de demonstranten om hun verantwoordelijkheid te nemen in de richting van mensen die ziek zijn. Zij moeten ook denken aan de mensen die deze demonstratie door het coronavirus niet meer kunnen meemaken.'

Een andere locatie?

Omdat de gemeente Groningen en de organisatie pas dinsdagmiddag contact met elkaar hebben gehad, is de demonstratie in Groningen niet meer verplaatst, terwijl dat in bijvoorbeeld Den Haag wel gebeurde.

‘Dat stadium zijn we voorbij’, zei Schuiling daar eerder vanmiddag over. ‘Als we nu nog een andere locatie zouden aanwijzen, zouden er waarschijnlijk toch nog mensen naar de Grote Markt komen. Dan moeten we twee locaties in de gaten houden, komen er loopstromen op gang en wordt het lastig om overzicht te houden.’ Ook liet hij weten dat hij de demonstratie beëindigt als de actie uit de hand loopt. Extra politie en stewards zijn opgeroepen om de zaak in goede banen te leiden.

De organisatie heeft beloofd zich zoveel mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. Rond half acht is de demonstratie afgelopen.

