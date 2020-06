Volle Grote Markt bij anti-racismedemonstratie: 'Hier gebeurt het ook, op een andere schaal' (update)

De betoging verliep vreedzaam en in een goede sfeer. De demonstratie was een sit-in: deelnemers moesten zitten en zich aan de RIVM-richtlijnen houden. Demonstranten moesten verplicht een mondkapje dragen en desinfectiegel bij zich hebben. Op het plein waren kruizen aangebracht die ertoe moesten leiden dat mensen anderhalve meter afstand zouden houden. Dat bleek in de praktijk niet overal mogelijk.

Opvallend was dat de organisatie aangaf dat zwarte mensen vooraan moesten zitten, en witte mensen achteraan. Volgens de organisatie is dit gevraagd om zwarte mensen zichzelf zo veel mogelijk te laten zien. Het was geen keiharde regel, maar vooral een oproep, aldus de organisatie.

Toespraken

Tijdens de betoging werden toespraken gehouden en ook werden leuzen en de naam van George Floyd gescandeerd, de zwarte man die vorige week om het leven kwam door buitensporig politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Daarnaast werd een minuut stilte gehouden. 'Dat was heel indrukwekkend, die stilte op de Grote Markt', aldus verslaggever Marten Nauta. Bij de minuut stilte hield een groot deel van de aanwezigen een vuist omhoog. RTV Noord-verslaggever Ronald Niemeijer, die toevallig net op dat moment live zijn opwachting moest maken in het tv-programma Noord Vandaag, werd daarbij door de menigte tot stilte gemaand.

Honderden mensen doen mee aan de sit-in op de Grote Markt (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Motieven demonstranten

'Ik demonstreer vanuit solidariteit met zwarte Amerikanen die structureel worden gediscrimineerd. Ondertussen denk ik dat het hier ook gebeurt, wellicht op een andere schaal, maar het is duidelijk niet alleen een Amerikaans probleem. Het uit zich daar wel gewelddadiger. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook in Europa bij elkaar komen, ondanks corona', zei een blanke demonstrant.

Een andere, gekleurde aanwezige: 'Ik heb het zelf één keer met een politieagent meegemaakt. Toen was ik met een vriend aan het fietsen. Ik kreeg een bekeuring omdat mijn licht het niet deed en hij niet, terwijl zijn licht het ook niet deed. Ik weet niet of dat racistisch was en ik wil niet zo snel iemand beschuldigen, maar ik vond het niet heel fijn. Het is niet zo erg als in de VS en ik krijg genoeg kansen, maar er zijn dingen die beter kunnen.'

Een derde demonstrant zei te hopen dat de Groningse betoging effect heeft in de Verenigde Staten: 'Via social media gaat dit rond. Dan zien ze in de VS ook dat mensen in Europa voor hen klaar staan, dat geeft extra steun en kracht.'

Demonstrant op de Grote Markt (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Gemeente: maximaal 800 demonstranten

Na de anti-racismedemonstratie die op tweede pinksterdag in Amsterdam werd gehouden, waren er zorgen over de Groningse demonstratie. De organisatie en de gemeente Groningen hebben dinsdagmiddag overleg gehad. 'Er is met de anderhalvemeterregels plek voor ongeveer 800 mensen', zei burgemeester Koen Schuiling daarover. 'Ons land verkeert in een crisissituatie, maar de grens van een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, bestaat sinds 1 juni niet meer.'

'Daarnaast is het een grondrecht om te demonstreren. Wel vraag ik aan de demonstranten om hun verantwoordelijkheid te nemen in de richting van mensen die ziek zijn. Zij moeten ook denken aan de mensen die deze demonstratie door het coronavirus niet meer kunnen meemaken.'

Goede sfeer

De organisatie beloofde vooraf zich zoveel mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. De demonstratie verliep dus ook vreedzaam en in een goede sfeer. De organisatoren van de betoging toonden zich na afloop tevreden over het verloop.

Het was de bedoeling dat de demonstratie rond half acht afgelopen zou zijn, maar een kwartier eerder stroomde de Grote Markt al leeg. Daarbij werd nog de leus 'No justice, no peace, no racist police' gescandeerd.

