Provincie stelt subsidie beschikbaar voor het opruimen van drugsafval

De provincies in ons land hebben dit gezamenlijk vastgesteld en de provincie Brabant wordt verantwoordelijk voor deze regeling.

Zes miljoen beschikbaar

Het Rijk heeft een subsidiepot van zes miljoen euro beschikbaar gesteld om het probleem aan te pakken en gedupeerden kunnen een verzoek indienen bij de provincie Brabant, die de regie voert over dit dossier.

‘Het gaat om drugsafval, zoals laatst bij de Beertsterplas’, vertelt Van Dekken. Daar werd onlangs 1600 liter chemicaliën gevonden. ‘Het Rijk heeft er vijf tot zes miljoen euro voor beschikbaar gesteld en Brabant heeft er veel negatieve ervaringen mee. Dat moet worden aangepakt.’

Maximaal 25.000 euro

Particulieren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen deze declareren, tot een maximum van 25.000 euro. Gemeenten, omgevingsdiensten waterschappen kunnen maximaal de helft van de kosten declareren, tot een maximum van 25.000 euro.

Van Dekken maakt zich zorgen over gevonden drugsafval, zoals onlangs gebeurde in Beerta. ‘Voor het eerst sinds decennia vond het plaats, maar onlangs in Groningen was er ook al een geval. Ik weet niet of het oprukt, maar drugscriminaliteit is in ieder geval wijd verspreid.’



