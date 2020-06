De middelbare scholen zijn weer open: ‘Veel collega’s met een schorre stem’

Een scholiere van een middelbare school elders in het land is weer in de klas aan het werk (Foto: Sem van der Wal/ANP)

‘Het gaat vrij goed. Eigenlijk kan ik beter zeggen heel goed’, vertelt Alexander Zweede, afdelingsdirecteur van de onderbouw op het Dollard College Hommesplein in Winschoten. ‘Leerlingen en docenten houden zich goed aan de regels, het is goed gestart.’

Op het Winkler Prins in Veendam gaat alles ook zoals verwacht. Bestuurder Ferdinand Vinke: ‘De kinderen houden zich aan de afspraken en ik zie zo geen problemen ontstaan. Onze maatregelen passen binnen de RIVM-richtlijnen.’

Sjoerd Louwes, directeur van de Ronerborg: ‘Het ging goed, zoals gepland, bedacht en gehoopt. Hulde aan de leerlingen.’ Ook hier waren kleinere groepen en een schoonmaker die alles zo netjes mogelijk en smetvrij hield.

Blije docenten

Akkelys Lukkes, lid van het college van bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen, kreeg positieve reacties vanaf verschillende scholen. ‘Termen als ‘de sfeer is goed’ en ‘leuk’, dat is fijn om te horen. Ik was vanochtend op één van de scholen en de docenten waren helemaal blij.’

Op Dollard College Hommesplein heerst een rustige sfeer, maar ook daar zijn de docenten erg blij om de leerlingen weer in levende lijve te zien. ‘Ze hebben natuurlijk wel via schermpjes met elkaar gesproken, maar om elkaar weer in het echt te zien is erg prettig’, aldus Zweede.

‘Er waren veel collega’s met een schorre stem na drie uur, die waren het niet meer gewend om zoveel te praten’, lacht Karin Harmelink van Terra Winsum. ‘De leerlingen zijn ook erg enthousiast om elkaar weer te zien.’

Louwes: ‘Sommige leerlingen zeiden wel van ‘hmm, het moet weer’, maar zo reageren kinderen op die leeftijd soms. De werknemers hadden er wel allemaal weer veel zin in. Je kunt kinderen zo veel beter helpen’.

‘Een hele puzzel’

De scholen hebben grotendeels dezelfde maatregelen: kleinere klassen, vaste looproutes, et cetera. Alles om maar die anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. ‘Dat is wel een beperking’, vertelt Lukkes. ‘In sommige van onze scholen kun je nu maar met acht mensen in één lokaal. Als je dan een klas hebt van 28 leerlingen, dan kun je maar een kwart van de leerlingen per keer toelaten. Dat leverde ons een hele puzzel op.’

Ook op de andere scholen zitten de leerlingen in kleinere lokalen. ‘We hebben schema’s opgezet, die verschillen per school en per klas’, zegt Vinke. Karin Harmelink: ‘In totaal hebben we vandaag honderdvijftig leerlingen gehad, verspreid over verschillende lokalen. Bij elke klas waren drie docenten betrokken.’

‘De docenten hebben vooral gekeken hoe het met de leerlingen gaat en wat er de komende tijd nog moet gebeuren’, vervolgt Harmelink. ‘De leerlingen zijn ook nog even naar buiten geweest, via de vaste looproutes in de school, en om twaalf uur waren ze vrij.’

Online lessen

‘De online lessen gaan bij ons gewoon door’, aldus Ferdinand Vinke. ‘De leerlingen hebben ’s morgens online les en ’s middags op school, of andersom.’ Op het Dollard College zijn de online lessen al wel grotendeels verleden tijd. ‘We geven wel opdrachten mee en er zal individueel ook nog wel online contact zijn, maar de online lessen zijn voor het grootste deel vervangen door de fysieke lessen.’

‘We hebben vaste schema’s gemaakt. Vandaag kwamen de derdeklassers, morgen de tweedeklassers. Deze schema’s houden we nog vier weken aan. De laatste week gebruiken we om dingen af te ronden en om dingen voor te bereiden voor het volgend schooljaar.’

Op de Ronerborg krijgen leerlingen die niet op school zijn les via streams. ‘Dit is net als voorheen, of intensiever zelfs’, lacht Sjoerd Louwes. ‘De meeste kinderen komen om de dag op school. Het is wel echt fantastisch om ze weer rond te zien lopen.’

Feestelijke afsluiting

Op het Winkler Prins wordt zomerschool aangeboden, om scholieren met achterstanden alsnog de mogelijkheid te laten bieden om over te gaan. ‘Hoe we dat gaan invullen is nog niet helemaal duidelijk, we weten niet wat voor ruimte we de komende weken nog gaan krijgen’, aldus Vinke.

‘Over de diplomering moeten we het nog hebben. De jongens en meisjes die geslaagd zijn hebben het recht om hun middelbare schoolperiode feestelijk af te sluiten’, vindt Sjoerd Louwes. ‘We gaan donderdag een ronde doen langs de geslaagden, dan komt de mentor langs met een bloemetje en de cijferlijst.’

‘We hebben hier in het Noorden vroeg zomervakantie, dus het gaat nog maar om een paar weekjes’, zegt Akkelys Lukkes. ‘We kijken nu of deze manier van werken goed functioneert.’ Karin Harmelink: ‘Het is nog afwachten wat volgend schooljaar allemaal wel mogelijk is en wat (nog) niet. Misschien mogen we dan wel meer z’n allen in de klas.’