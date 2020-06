Tevredenheid over demonstratie overheerst, wel meer dan 800 bezoekers

De gemeente zegt dat op de Grote Markt zelf zo'n 800 mensen aanwezig waren. 'Aan de randen van de Markt liepen ook veel mensen, die wilden vooral zien hoe de demonstratie verliep , zegt Schuiling.

In verband met de extra mensen aan de randen heeft de gemeente om 18.10 uur het busverkeer langs de Grote Markt stilgelegd. Bussen hebben omgereden om mensen aan de zijkanten van het plein de ruimte te geven.

Anderhalve meter

Om de anderhalvemeterregels te kunnen naleven heeft de organisatie voor de demonstratie kruizen op de Grote Markt aangebracht. Op die kruizen konden mensen plaatsnemen zodat ze afstand van elkaar konden houden. Door de meeste demonstranten werden de anderhalvemeterregels nageleefd, maar niet door iedereen.

'Mensen hielden zich aan de aanwijzingen die zijn gegeven', zegt Schuiling. 'Eigenlijk is het tot volle tevredenheid verlopen.'

Zitdemonstratie wordt 'sta-demonstratie'

De demonstratie was aangekondigd als sit-in, een vorm van geweldloos protest waarbij mensen bij elkaar gaan zitten. Aanwezige stewards vroegen mensen die toch stonden om te gaan zitten. Toch vroeg de organisatie alle aanwezigen ongeveer een kwartier voor het einde van de demonstratie te gaan staan.

Dat men ging staan was niet met mij afgesproken, het was een spannend moment Burgemeester Koen Schuiling

'Dat men ging staan was niet met mij afgesproken', zegt burgemeester Schuiling. 'Ik vond dat eerlijk gezegd ook wel een beetje een spannend moment. Maar ook dat verliep heel goed, dus in dat opzicht respect voor de organisatie.'

'Vreedzame demonstratie'

Dat er tijdens de coronacrisis demonstraties mogelijk zijn waarbij veel mensen bij elkaar komen, zorgt her en der voor gefronste wenkbrauwen. 'Je kan een opvatting hebben over het feit dat er in deze tijd een demonstratie plaatsvindt, maar het is een grondrecht', zegt Schuiling daarover.

'Grondrechten laten zich niet door een crisis opzij zetten. Juist in deze tijd toont de democratie haar weerbaarheid door dan ook demonstraties mogelijk te maken. Dat kost een enorme hoop inspanning, en die is geleverd door onze organisatie en door de organisatie van de demonstranten.'

De democratie toont haar weerbaarheid door ook nu deze demonstraties mogelijk te maken Burgemeester Koen Schuiling

'Ik heb begrepen dat ook heel veel mensen die bezig zijn met de zorg voor patiënten naar deze demonstratie hebben gekeken. Die hebben ook de beelden van maandagavond in Amsterdam in het hoofd. Ik begrijp dat heel veel mensen complimenten hebben gemaakt voor de wijze waarop het in Groningen is verlopen, en daar ben ik heel dankbaar voor.'

Organisatie tevreden

Mwee van der Meer zegt namens de organisatie tevreden te zijn over het verloop van de demonstratie. 'We zagen inderdaad dat het aan de zijkanten niet altijd lukte om anderhalve meter afstand te houden. Maar we hebben er steeds toe opgeroepen, en het is ook je eigen verantwoordelijkheid om afstand te houden.'

Van der Meer is ook blij met het grote aantal mensen dat op de demonstratie is afgekomen. 'Hoe meer mensen, hoe beter de boodschap wordt verspreid. Het waren er genoeg om te laten zien dat mensen erom geven.'

Oproep

Aan het begin van de demonstratie riep de organisatie zwarte mensen zoveel mogelijk op om vooraan plaats te nemen, en witte mensen meer achteraan.

'Dat deden we om hen beter zichtbaar te laten zijn', zegt Van der Meer. 'Er zijn namelijk niet zoveel zwarte mensen in Groningen. Maar uiteindelijk zat iedereen vooral door elkaar.'

Ik hoop dat een eventuele volgende demonstratie net zo mooi verloopt als die van vandaag Mwee van der Meer, organisatie

Hopelijk laatste protest

Van der Meer zegt te hopen dat het het laatste protest is Groningen is geweest. 'Maar als onze hoop en vraag niet worden beantwoord, zullen we mogelijk opnieuw gaan protesteren. Waarschijnlijk zal dat gebeuren, maar ik hoop dat het dan net zo mooi verloopt als nu.'

Beeld tijdens de sit-in op de Grote Markt (Foto: Siese Veenstra/ANP)

Lees ook:

- Volle Grote Markt bij anti-racismedemonstratie: 'Hier gebeurt het ook, op een andere schaal'

- Anti-racismedemonstratie op Grote Markt gaat door: 'Plek voor ongeveer 800 mensen'