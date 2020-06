Monumentale korenmolen Aeolus krijgt subsidie voor restauratie

De Rijksoverheid, provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen trekken bijna drie miljoen euro subsidie uit voor onderhoud en restauratie van 22 rijksmonumenten in onze provincie. Een van de projecten die geld krijgt, is de vervallen koren- en pelmolen Aeolus in Adorp.

De molen staat al bijna twintig jaar stil en verkeert daardoor in slechte staat. Molenstichting Winsum wil de molen voor 615.000 euro gaan restaureren en doet daarvoor een beroep op verschillende fondsen. Zo kreeg ze eerder al geld van de gemeente Het Hogeland.

Naast een bijdrage voor de renovatie van de molen, ontvangt de eigenaar ook geld voor de herbestemming. Het is de bedoeling om de molen in te richten voor het publiek. Als de restauratie over circa twee jaar klaar is, kunnen bezoekers er producten kopen die in de molen zijn gemalen.

Zesde ronde

Van de 3 miljoen euro subsidie die is toegekend, gaat zo'n 2,5 miljoen naar projecten in het aardbevingsgebied. Het is voor de zesde keer dat er geld wordt uitgekeerd volgens de GRRG, de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten in Groningen. Sinds de regeling in 2018 inging, ontvingen 114 projecten al een bijdrage.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd en deels gefinancierd door de provincie. Andere partijen die meebetalen zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nationaal Coördinator Groningen.



