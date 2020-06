Lopend Vuur: Ik betrap mezelf ook wel eens op (onbedoeld) racisme

In diverse landen is de afgelopen dagen geprotesteerd tegen racisme. Aanleiding is de dood van de Amerikaan George Floyd, die overleed nadat een agent hem minutenlang op de grond drukte met een knie in de nek.

De protesten richten zich op 'het anti-zwart politiegeweld in de VS en Europa'. In Amerika leidden die protesten al dagenlang tot rellen. In Amsterdam stonden maandag vijfduizend mensen op de Dam. En in Groningen werd gisteravond door zo'n duizend mensen, op anderhalve meter afstand, gedemonstreerd.

Bij zulke protesten is het altijd goed eens in de spiegel te kijken. Maak jij ook wel eens een opmerking of grap over minderheden? Of maak je bedoeld of onbedoeld wel eens een kwetsende opmerking?

Ons Lopend Vuur:

