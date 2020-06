Gek van antieke radio's: 'Ze hebben vaak van die mooie kleuren'

Twintig jaar geleden zat er nog een schoenenzaak. Nu is het pand aan de Noorderstraat in Ulrum van de familie Gielen. En zij gebruiken het om hun verzameling te tonen aan de rest van het dorp. 'Gelukkig is de etalage gebleven.'

'Leuk modelletje'

Het begon met één plaatje en eindigt met dit, omschrijft Mark Gielen de uit de hand gelopen hobby.

'We zijn begonnen met het draaien van plaatjes. Daar hoort dan een platenspeler bij. En dan repareer je eens wat, om te bewaren of te verkopen. Vervolgens krijg je eens een radio, dan denk je: leuk modelletje, die zet ik in de woonkamer. En van eentje komen er meer.'

Radiootjes

Als Mark moet kiezen, gaat zijn liefde toch uit naar oude radiootjes. 'Die hebben vaak van die leuke kleurtjes. Soms krijg je er eentje binnen die helemaal smerig is. Dan poets je hem op en dan blinkt-ie weer helemaal.'

In de etalage staat ook een exemplaar met bijzondere herinneringen voor Mark. 'Die stond vroeger bij ons thuis. Het was wel een hele zoektocht, zo wist ik als kind natuurlijk niet welk model het was. Maar na maanden heb ik hem toch gevonden.'

Mark Gielen zocht maanden naar de radio die vroeger bij hem thuis stond (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Limburg

De familie Gielen woont nu zo'n negen maanden in Ulrum. Daarvoor woonde het gezin in Venlo. 'We kwam hier al vaak op vakantie en vonden het hier heel mooi.'

De winkel en woning in Ulrum is hen op het lijf geschreven. 'We willen hier nu niet meer weg.'

Wensen

Specifieke wensen voor zijn verzameling heeft Mark Gielen niet. 'Als je iets zoekt, vind je het niet. Als je niet zoekt, krijg je het', aldus de verzamelaar.