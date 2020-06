Musici NNO treden voor het eerst op sinds coronacrisis

Drie strijkers trappen woensdagmiddag af met een lunchconcert in cultuurcentrum De Oosterpoort in de Stad.

Dertig bezoekers

Samen met musici van het Prins Claus conservatorium uit de stad brengt het NNO deze zomer geregeld ‘een muzikaal twaalfuurtje van hoog niveau’.

Door de nog geldende coronamaatregelen is er deze maand een maximale capaciteit van dertig bezoekers op anderhalve meter afstand. Vanaf juli mogen er honderd mensen aanwezig zijn bij de lunchconcerten.

Blij en onwerkelijk

Het is tweeledig, zegt artistiek leider van het NNO Marcel Mandos, terwijl hij de bijna lege zaal in kijkt. 'Dertig man is heel vreemd en onwerkelijk.'

Aan de andere kant voelt hij ook blijdschap dat er weer opgetreden mag worden. 'We zaten op 12 maart in de bus toen we hoorden dat alles werd afgelast. In april zou onze brochure met optredens uitkomen, die ligt in de prullenbak.'

Afstand

Toch is oefenen en optreden nu nog lang niet zoals het was. 'We repeteren deze week met de afzonderlijke ensembles. Over anderhalve week met dertig man. Op 1 juli mogen we weer met dat aantal optreden en op 3 juli staan we weer met zestig man op het podium', vertelt Mandos.

Daarbij komt dat tijdens het oefenen en optreden flink afstand moet worden gehouden. Mandos: 'Bij de blazers is dat zelfs twee meter. Dus moeten we gaan kijken of dat werkt. Horen we elkaar goed, hoe worden we weer een orkest?'

Mandos denkt dat het NNO pas over een jaar weer op volle sterkte samen op het podium staat. 'Maar godzijdank is er weer muziek in Groningen.'

Lunchconcerten

Het eerste concert uit de zomerserie werd woensdag gegeven door een strijktrio bestaande uit Lianne van den Berg, Claudia Sanson Mora en Florian Schneidt.

Tijdens de zomermaanden komen er in de serie lunchconcerten steeds wisselende ensembles voorbij. De eerste drie lunchconcerten zijn inmiddels uitverkocht.