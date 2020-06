Rondje Groningen ziet de bui al hangen

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Donkere start

Dit voorspelde niet veel goeds vanmorgen, maar het levert wel mooie plaatjes op.

En sommigen hadden zich er duidelijk meer bij voorgesteld.

2) Ga je mee het Stadspark in?

Voor iedereen die de lente in het Stadspark dit jaar gemist heeft.

3) Gemoedelijk

Ben jij de stad al weer in geweest of vind je het risico nog te groot?

4) Zware jongen

Of is het een dame? Ben jij deze wel eens tegengekomen tijdens een wandeling in het Westerkwartier?

Maar de kalfjes zijn wel super schattig.

En deze loopt blijkbaar ook in onze provincie rond.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

5) FC Grunn goes down under

6) Fantasiefiguren 'vrolijken' Forum op

Tijdens de coronasluiting is de wand in Wonderland in het Groninger Forum opgevrolijkt met kindertekeningen van waanzinnige fantasiefiguren. Nou ja, vrolijk? Sommige figuren zijn ronduit angstaanjagend.

De muur in het Forum is versierd met kindertekeningen (Foto: Forum Groningen)

7) Er gaat niets boven: Marktplaats

Om te veel 'Marktplaats-migratie te voorkomen: we kunnen het ook gewoon opsturen hoor.

8) Welterusten

En dan is de dag alweer ten einde.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Hier blader je door de vorige edities. Tot morgen!