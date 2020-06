'Appartementencomplex' voor zwaluwen moet voor broedimpuls zorgen

Natuurbeheerder Arjan Hendriks ziet het helemaal zitten. 'Ik heb goede hoop dat er misschien dit jaar nog gebroed gaat worden. Zwaluwen broeden soms wel drie keer per jaar, dus het kan nog. En anders volgend jaar wel.'

'Kroon op het werk'

De zwaluwtil is eigenlijk een groot vogelhuisje met meerdere 'appartementen' op een paal, enkele meters boven de grond. Er zitten twaalf kunstnestjes in. 'Maar er is ruimte voor eigen bouwsels. Ik denk dat er in totaal ruimte is voor zo'n twintig nestjes. Dat zou de kroon op het werk zijn.'

Bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Sinds enkele jaren hangen er bij het bezoekerscentrum aan de rand van de stad Groningen een aantal kunstnestjes aan de buitenkant van de stal, voor huiszwaluwen. 'Vier van de acht zijn nu bezet, dat is hartstikke mooi. Maar ik wil ze nog meer mogelijkheden geven om hier nesten te maken. Vandaar de zwaluwtil.'

Insecten

De zwaluwen vliegen af en aan in de omgeving. 'We zitten aan de rand van landelijk gebied, er zijn voldoende insecten. In de stal zit ook een grote populatie boerenzwaluwen, dat vliegt hier allemaal rond.'