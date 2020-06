Afvalsoap Westerwolde: 'Inwoners betalen de rekening van een politiek spel'

Coalitiepartij Gemeentebelangen vreest dat inwoners van de gemeente Westerwolde de dupe worden van een politiek spel over het afvalbeleid. De inwoners zouden opdraaien voor hogere kosten als de gemeenteraad niet snel een besluit neemt over het afvalbeleid.

De gemeente Westerwolde is al twee jaar aan het steggelen over hoe het afval van de herindelingsgemeente wordt ingezameld en verwerkt. Eerder is een vergelijkbaar plan met moeite aangenomen, maar dat bleek later niet uitvoerbaar. Er moest daardoor op oude voet worden doorgegaan.

Nu ligt er weer een nieuw plan, maar dat werd vorige week van tafel geveegd, omdat één raadslid van coalitiepartij PvdA tegen stemde. Hij wil niet dat de gemeente stopt met het gescheiden inzamelen van PMD-afval.

Volgens de coalitiepartij weten een aantal oppositiepartijen 'kennelijk nog niet hoe het precies in elkaar steekt'. Maar dat schiet bij alle oppositiepartijen in het verkeerde keelgat.

Geen goede afweging

'Er ontbraken verschillende noodzakelijke stukken waardoor wij geen goede afweging kunnen maken', zegt Herma Hemmen (CDA) namens de oppositiepartijen.

In een brief van drie A4'tjes betoogt Gemeentebelangen dat het meest recente plan het beste en meest voordelige is voor de inwoners. Ze weerleggen meerdere argumenten waar oppositiepartijen vorige week mee kwamen. Zo zouden bijvoorbeeld de kosten voor het ophalen en verwerken van afval overeenkomen met omliggende gemeenten.

Niet doorslaggevend

Maar volgens de oppositiepartijen zijn de hoge kosten niet het doorslaggevende punt. Veel kwalijker vinden ze dat het plan onvoldoende onderbouwd is. Bovendien ontbreekt belangrijke informatie in de stukken, zeggen ze.

Hemmen: 'We krijgen telkens één optie voorgelegd, waarbij de wethouder zegt dat het de beste optie is. Als je dan doorvraagt dan zijn er geen goede argumenten opgenomen in het plan. Ook zijn ze niet opgenomen in het betoog van de wethouder. Dat maakt dat je niet kunt instemmen met het plan.'

'Zelf afval ophalen'

Wethouder Henk van der Goot baalt dat er afgelopen week geen duidelijkheid is gekomen en is nu bezig met het herschrijven van het plan. Volgens hem moet er binnenkort wel een besluit genomen worden: 'Anders moet ik zelf vanaf 1 januari het afval ophalen', zegt hij. 'Dan lopen namelijk de huidige contracten af.'

Het liefst wil de wethouder dat de raad voor het zomerreces groen licht geeft zodat de afvalverwerker voldoende tijd heeft om alles in te richten. Als het plan binnenkort niet wordt aangenomen, dan maakt ook de wethouder zich zorgen: 'Dan word ik gedwongen om mogelijk zaken te doen met andere partijen. Die partijen weten dat ik in de hoek sta en dat kost meestal geld.'

Lees ook:

- Afvalbeleid in Westerwolde is 'bijna a never ending story' (mei 2020)

- Inwoners Westerwolde moeten afval blijven scheiden (oktober 2019)

- Vriend en vijand kritisch: 'Met rug tegen de muur' bij afvalplan Westerwolde (mei 2019)