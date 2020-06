Miljoenen voor internationale onderzoeksprojecten UMCG

Het UMCG in Groningen (Foto: RTV Noord/Erik Hogeboom (archief))

Het gaat om onderzoeken op verschillende vakgebieden: van de verdere ontwikkeling van protonentherapie tot het op celniveau leren begrijpen hoe sommige ziektes ontstaan. Ieder project heeft een EU-subsidie van ongeveer 4 miljoen euro gekregen, waarvan een deel in het UMCG besteed zal worden.

Protonentherapie

Een van de projecten wordt geleid door UMCG-onderzoeker Antje Knopf. Onder haar leiding wordt in een internationaal samenwerkingsproject onderzocht hoe protonenbehandelingen dagelijks kunnen worden gemonitord. Bij bestraling met protonen wordt er minder gezond weefsel beschadigd, doordat de energie uit de protonen heel precies wordt afgegeven.

Het doel van het onderzoek is om toe te werken naar beelden, die live kunnen laten zien of de bestraling wel nauwkeurig genoeg gebeurt, of dat de bestralingsplek eventueel moet worden bijgesteld.

Netwerk

Een ander project dat miljoenen ontvangt is een onderzoek naar het ontstaan van hart- en vaatziekten, leververvetting en diabetes. Een netwerk van blaasjes in lichaamscellen speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze ziekten. UMCG-onderzoeker Bart van de Sluis gaat een trainingsprogramma opzetten om te onderzoeken of dit netwerk kan worden aangestuurd, zodat onderliggende aandoeningen beter kunnen worden behandeld.

'Ongekend'

Volgens UMCG-decaan Marian Joëls is het een ongekende prestatie dat er vijf subsidies zijn binnengehaald. ‘In totaal zijn er in Europa 32 subsidies op het gebied van Life Sciences toegekend. Vijf hiervan worden gecoördineerd door het UMCG. Hiermee hebben we meer projecten binnengehaald dan welk Europees land ook, buiten Nederland.’

