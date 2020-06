Deze zomer wordt er weinig gevlogen vanaf Groningen Airport Eelde (update)

Corendon had zijn vluchten vanaf Groningen Airport Eelde (GAE) tot eind deze maand al geschrapt, maar de vliegmaatschappij / touroperator heeft nu besloten deze zomer helemaal niet meer te vliegen vanaf de noordelijke luchthaven.

De reden is de aanhoudende malaise door de coronacrisis. Zoals inmiddels gebruikelijk, krijgen vakantiegangers als compensatie een voucher voor hun geannuleerde reis naar Kreta, Antalya of Bodrum. De vouchers zijn geldig tot maart volgend jaar en kunnen worden besteed aan een vakantie in eigen land, of een vliegreis op een later moment.

'We hopen binnenkort voorzichtig te kunnen opstarten en weer te gaan vliegen op een beperkt aantal bestemmingen', zegt Corendon-woordvoerder Audrey Denkelaar. 'Daarvoor vragen we dan de mensen naar Schiphol te komen. Meer zit er voorlopig niet in.'

Dat betekent niet dat voor deze zomer de banden tussen Corendon en GAE helemaal worden doorgesneden. 'Als touroperator werken we samen met Transavia. We zijn van plan stoelen in te kopen op de lijnvlucht van deze maatschappij tussen Groningen en Mallorca.'

Deze lijnvlucht staat vooralsnog twee keer per week gepland, op woensdag en op zondag. Maar of, en zo ja, wanneer de uitvoering daarvan begint, kan woordvoerder Claudia Metz van Transavia nog niet zeggen.

'Er vinden momenteel heel veel gesprekken plaats met touroperators. Het hangt van zoveel factoren af, de onzekerheid is nog groot. Het zou ook kunnen dat we in plaats van de geplande twee vluchten, één keer per week op deze bestemming gaan vliegen.'

Hetzelfde verhaal geldt voor de voorgenomen vlucht van Transavia naar Kreta, die tot half oktober op de donderdagen en de zondagen staat gepland. Ook hiervan kan de woordvoerder niet zeggen hoe de vlag erbij hangt. 'We bekijken van week tot week wat er weer mogelijk is.'

Woensdagmiddag laat de maatschappij via een persbericht weten dat ze, naast Schiphol, ook weer gaat vliegen vanaf de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam / Den Haag. Maar GAE zit daar voorlopig dus niet bij.

Bij touroperator TUI klinken soortgelijke geluiden. 'Tot eind augustus zullen wij zeker niet vliegen vanaf Groningen', laat woordvoerder Petra Kok weten. 'Wat er daarna gebeurt, valt nog niet te zeggen.' Dat betekent dat de vluchten naar Gran Canaria (maandag en vrijdag) dus tot nader bericht ook niet doorgaan.

Tot slot is er nog de wekelijkse chartervlucht op zondag van touroperator Sunair in samenwerking met vliegmaatschappij Blue Islands naar Guernsey (Kanaaleilanden). Deze vlucht staat gepland tot half augustus. Het was al bekend dat de vluchten tot eind juni niet doorgaan. Woensdag maakte de directie bekend dat dit ook geldt voor de vluchten in juli. Wat er gebeurt met de drie resterende vluchten in augustus, is nog even afwachten.

Al met al lijkt de situatie voor GAE zelf ook voor een flinke tegenvaller te zorgen. Het zomerseizoen is normaal gesproken de periode die voor de luchthaven de meeste inkomsten oplevert. Maar door het uitvallen van de vakantievluchten komen er nu vrijwel geen start- en landingsgelden binnen, terwijl de vaste uitgaven wel doorlopen.

Gevraagd om een schatting van de verliezen, wil een woordvoerder namens de luchthavendirectie alleen kwijt dat deze vraag te vroeg komt. 'Het kan nog iedere dag veranderen. We kunnen daarom nog geen antwoord geven.'

