Gemeente Groningen onderzoekt twee projecten tegen dakloosheid

De gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar twee projecten die zogeheten economisch daklozen moeten helpen. Er wordt gekeken of de projecten ook in Groningen uitvoerbaar zijn. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is mensen onder te brengen in leegstaande panden van internationale studenten.

Het gaat om het project 'Onder de pannen' en 'Kamers met aandacht.' Het eerste project loopt succesvol in Amsterdam, het tweede project wordt in diverse gemeenten in de provincie Utrecht gebruikt.

Economisch daklozen

Deze projecten zijn voor economisch daklozen. Dat is een nieuwe groep, die niet verslaafd is of psychiatrische problematiek heeft. Deze groep is na verlies van baan of een echtscheiding op straat beland. Het doel van de projecten is deze mensen snel weer aan onderdak te helpen, zodat ze niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en nachtopvang.

Het aantal daklozen in de gemeente Groningen is redelijk stabiel. In 2018 waren er 476 geregistreerde daklozen, in 2019 494. Tijdens de coronacrisis is er een lichte stijging bij de opvangvoorzieningen, zo meldt de gemeente.

Projecten

'Onder de pannen' is in 2018 door de Regenboog Groep in Amsterdam opgericht. In dit project worden 'nieuwe' daklozen ondergebracht bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden tegen een vergoeding. Woningcorporaties werken hieraan mee, waardoor het programma aantrekkelijk kan zijn voor iemand die bijvoorbeeld een huurachterstand heeft.

'Kamers met aandacht' richt zich op kwetsbare jongeren. Particulieren die een kamer over hebben in huis, kunnen een jongere minimaal twee jaar woonruimte en mentorschap bieden. Per huishouden mag maximaal één kamer verhuurd worden, waardoor een vergunning niet nodig is.

Leegstand

Momenteel staan vanwege de coronacrisis panden leeg die normaal bedoeld zijn voor internationale studenten. De gemeente Groningen onderzoekt of deze panden aan andere doelgroepen verhuurd kunnen worden. Voorwaarde is wel dat er genoeg plek blijft voor internationale studenten.



