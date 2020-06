Nijestee controleert gaskachels in pand Wibenaheerd na explosie

Woningcorporatie Nijestee controleert in een flat aan de Wibenaheerd alle gaskachels en gasaansluitingen. Dat gebeurt nadat er begin mei een explosie plaatsvond in het pand.

De oorzaak van die explosie is nog niet bekend, zegt de gemeente Groningen. Dat is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Na het incident werden explosieven in het ontplofte pand gevonden. Instanties waren er aanvankelijk vanuit gegaan dat een geëxplodeerde oven de oorzaak was.

Reparaties en vervangingen

Directeur Pieter Bregman van Nijestee laat weten dat in 123 van de 129 woningen in de flat de kachels en aansluitingen inmiddels zijn geïnspecteerd. In drie andere woningen vindt de inspectie komende week plaats, bij twee woningen is Nijestee met de bewoners in gesprek: streven is om die ook volgende week te inspecteren. De woning die overblijft is de woning waar de explosie heeft plaatsgevonden.

'Bij enkele gaskachels zijn reparaties uitgevoerd. Tien andere kachels zijn vervangen. Die vervangingen stonden eigenlijk zeven jaar geleden op de planning, maar de bewoners van die huizen konden wij destijds niet bereiken', zegt Bregman. 'Het gaat om adressen waar we de afgelopen zeven jaar geen reactie kregen op onder andere brieven en aanbellen. Er is vervolgens geen dwang toegepast om binnen te komen.'

'Wanneer worden gaskachels vervangen?'

Dat de gaskachels aan de Wibenaheerd vaak onderwerp van gesprek zijn bleek wel tijdens een bewonersbijeenkomst na de tweede ontruiming, op de dag na de ontploffing. Die ontruiming vond plaats omdat ontdekt was dat er explosieven in het ontplofte pand lagen.

Bewoners werd tijdens de bijeenkomst gevraagd of zij nog opmerkingen of vragen hadden. De eerste vraag: ‘Wanneer worden die gaskachels eindelijk eens vervangen?’

Directeur Bregman zegt dat het vervangen van alle gaskachels door verwarmingsmethode bij Nijestee in overweging is. 'Zeven jaar geleden hebben we dat nog niet gedaan in verband met de grootte van de woningen. Ook wilden we dit eventueel laten samenvallen met verduurzaming van de woningen.'

Schade aan constructie

Nijestee is in afwachting van een rapport over de staat van het betonnen geraamte van de flat. 'Die constructie lijkt geen schade te hebben opgelopen door de explosie van 1 mei. Veiligheidshalve laten we die in opdracht van Nijestee en in samenwerking met de gemeente Groningen alsnog onderzoeken door een constructeur. Mocht uit het nieuwe rapport blijken dat er toch schade is, dan is er een theoretische kans dat het pand gesloopt moet worden. Die kans is echter nihil.'

Bregman benadrukt dat het pand op dit moment veilig is voor de mensen die er wonen. 'De gemeente Groningen heeft dat aangegeven, die gaat over het toezicht op de gebouwen. Het pand voldoet aan alle voorschriften.'

Huisdieren

Het pand aan we Wibenaheerd werd een dag na de explosie voor de tweede keer ontruimd, omdat explosieven waren gevonden. Onder sommige bewoners ontstond toen ophef, omdat zij hun huisdieren niet uit het pand mochten ophalen.

De gemeente laat nu weten dat het risico voor een explosie te groot was om bewoners huisdieren uit het pand te laten halen. 'Het was niet langer veilig om het pand te betreden', stelt de gemeente na vragen van de Partij voor de Dieren.

