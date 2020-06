Stadskanaal moet opnieuw de kaasschaaf hanteren: ‘Ik word er bijna moedeloos van’

‘Het is nog maar een tussenstand’, steekt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van wal. Opnieuw moet de kaasschaaf over de begroting. De korst is al bijna in zicht, terwijl er toch nog stevige plakken vanaf moeten worden gesneden. ‘Elke nota ziet er een stukje vervelender uit.

Ervaren

Toen Hamster in 2010 op 28-jarige leeftijd aantrad als wethouder, had hij niet kunnen bevroeden dat de werkelijkheid tien jaar later een stuk somberder zou zijn. Aan de hand van leermeesters Jan-Willem van de Kolk en good-old Jan Bessembinders leerde Hamster het vak van wethouder, om nu zelf de meest ervaren bestuurder van Stadskanaal te zijn.

Ironisch genoeg is hij wel veruit de jongste in het college. In die tien jaar werkte hij mee aan verschillende ombuigingsagenda’s: Stadskanaal bezuinigde al ruim 15 miljoen euro, op een begroting van 120 miljoen euro.

Zorgtaken

Nieuw is zijn boodschap niet. De ChristenUnie-bestuurder slaat al enige jaren op de trom. Het verhaal is zo onderhand bekend: relatief veel geld gaat naar zaken als sociaal werkvoorzieningsschap Wedeka, de jeugdzorg en andere zorgtaken.

‘Vooropgesteld, het was in de basis geen slechte move van het Rijk om taken te decentraliseren. Wij kennen de mensen in Stadskanaal en kunnen specifieker hulp bieden. Maar de kortingen waarmee het gepaard gaat, zijn niet wijs. We hebben er heel veel last van.’

6 miljoen

Op jeugdzorg komt Stadskanaal 20 tot 30 procent tekort, structureel. De jaarlijkse korting voor werknemers bij werkvoorzieningschap Wedeka stijgt, terwijl de personele lasten niet dalen. Het tekort op Wedeka en Jeugdzorg is voor Stadskanaal al 6 miljoen euro, becijfert Hamster, precies het bedrag dat Stadskanaal tekort komt.

‘Op het gebied van Jeugdzorg hebben we het meldpunt VeiligThuis, met een nieuwe meldcode voor jongeren die denken niet meer veilig thuis te wonen. Het Rijk rekent een groei van vijf procent door deze code. Wij hebben te maken van een groei van 20 tot 25 procent.’

Haagse bezuinigingsdrift

Wethouder Lian Veenstra (SP) voorzag het probleem en stapte op. Zij wilde naar eigen zeggen niet de Haagse bezuinigingsdrift op Stadskanaal botvieren, om zo inwoners voorzieningen te moeten afpakken.

‘Dat deel van de analyse van Lian deel ik: als we er nou een zooitje van gemaakt zouden hebben... Maar ik ben er echt van overtuigd dat we dat niet gedaan hebben.’

Moedeloos

Niets is meer zeker door de bezuinigingen. Stadskanaal wilde de zwembaden in Stadskanaal-Noord, Musselkanaal en Onstwedde openhouden, maar de baden moeten mogelijk vrezen voor het voortbestaan. Armoedebeleid, groen- en wegenonderhoud, andere zorgtaken, alles passeert de komende tijd de revue.

‘We moeten nu inventariseren: waar hebben we überhaupt een keuze? Dit gaat mogelijk weer gepaard met forse lastenverhogingen. Ik ben heel benieuwd of we er überhaupt uit gaan komen. Ik word er eerlijk gezegd bijna moedeloos van.’

