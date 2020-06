Gaan meer jongeren studeren door coronacrisis?

Universiteiten zien een toename in het aantal aanmeldingen van ruim zes procent ten opzichte van vorig jaar na de aanmelddeadline. De hogescholen zien in diezelfde periode een plus van ruim vier procent.

Universiteiten schrijven de toename voor een deel toe aan de coronacrisis, de hogescholen vinden het nog te vroeg voor conclusies.

Groningse situatie

De Rijksuniversiteit Groningen wil geen aanmeldcijfers verstrekken, maar laat doorschemeren dat het in elk geval niet om minder studenten gaat dan vorig jaar.

De Hanzehogeschool Groningen ziet geen groei; het aantal aanmeldingen is in lijn met vorig jaar. Wel zijn er bij de hogeschool verschillen tussen de soorten opleidingen. Het aantal studenten in bacheloropleidingen (die het grootste aandeel vormen) neemt wat af; de masteropleidingen en associate degrees kennen een toename.

Meer geslaagden, minder vaak een tussenjaar

Landelijk is er dus een toename in het aantal aanmeldingen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), denkt dat de coronacrisis ervoor zorgt dat meer studenten in aanmerking komen voor een universitaire studie. 'Wat we op dit moment waarnemen is dat er veel meer vwo-leerlingen zijn geslaagd door het wegvallen van het centraal eindexamen.'

Ook denkt Duisenberg dat aankomend studenten waarschijnlijk minder snel een tussenjaar nemen. 'Normaal doen heel veel studenten dat. Nu gaan ze misschien wel meteen studeren, omdat ze nog niet weten of ze naar het buitenland kunnen.'

'Een aanmelding is nog geen inschrijving'

Vanwege de coronacrisis is de aanmelddeadline verschoven van 1 mei naar 1 juni. Na de deadline kunnen studenten zich nog wel aanmelden, maar hebben universiteiten en hogescholen het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen.

De hogescholen en universiteiten benadrukken dat het nu nog gaat om aanmeldingen en niet om daadwerkelijke inschrijvingen. Zo kunnen studenten zich voor meerdere studies aanmelden. Ook is het aantal internationale studenten dat zich aanmeldt jaarlijks veel groter dan het aantal studenten dat daadwerkelijk naar Nederland komt.

Internationale studenten

Die onzekerheid over internationale studenten is door corona alleen nog maar groter. 'Er kan in de zomer nog heel veel veranderen. Het is nog echt een kwestie van afwachten wie ook daadwerkelijk start met een opleiding aan een hogeschool", zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Ook de Vereniging van Universiteiten vindt het lastig in te schatten. "Hoe kijken internationale studenten aan tegen reisrestricties en veilige landen? Ik hoop wel dat zij naar Nederland kijken als een veilig land waar het goed wordt aangepakt.'

Mbo cijfers

De cijfers van mbo-opleidingen komen later dit jaar. Dat komt volgens de MBO Raad, doordat aanmeldingen per instelling geregeld worden en niet via een centraal aanmeldpunt.

