Kritiek op communicatie over 'corona-binnenstad', maar regels blijven gelden

De gemeente hield woensdagmiddag op verzoek van zes coalitie- en oppositiepartijen een spoeddebat. GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Partij voor de Dieren en Stadspartij vroegen het aan.

'Onbegrijpelijk'

De Stadspartij noemt het in dat debat onbegrijpelijk dat horeca-ondernemers pas laat zijn geïnformeerd over de regels. De VVD vindt dat ondernemers een flexibeler opstelling verdienen dan de gemeente nu aanhoudt.

'Je kan je afvragen of het weren van fietsers in de Folkingestraat een goede keuze is', zegt Tom Rustebiel (D66). Partijen hebben daar moeite mee omdat ondernemers er minder goed bereikbaar door zouden zijn.

'Afsluiting Folkingestraat pijnpunt'

Ook GroenLinks, de grootste partij in de Groninger raad, noemt de afsluiting van de Folkingestraat voor fietsers een 'pijnpunt'.

Er wordt te weinig belang gehecht aan mensen die van de fiets afhankelijk zijn Benni Leemhuis GroenLinks

'Er wordt te weinig belang gehecht aan mensen die van de fiets afhankelijk zijn', zegt Benni Leemhuis namens die partij. Hij vindt dat de 'doorfietsbaarheid' van de binnenstad in het geding is.

Verschillende partijen dringen ook aan op meer terrasruimte aan het Zuiderdiep. Ze hekelen de 3,5 meter ruimte die de gemeente aan voetgangers heeft geboden aan die straat. 'Het zou fijn zijn als we meer ruimte kunnen geven aan terrassen, zonder dat het problemen oplevert voor het fietsverkeer', vindt de ChristenUnie.

'Inwoners en ondernemers verdienen excuus'

Marten Duit (Student & Stad) baalt ervan dat sommige inwoners van de binnenstad pas laat hoorden dat hun fiets niet meer in de openbare ruimte mocht staan.

Bij sommige mensen was de fiets al weggehaald voordat ze de brief gelezen hadden Marten Duit - Student & Stad

'Qua communicatie was dit bar slecht, bij sommige mensen was de fiets al weggehaald voordat ze de brief gelezen hadden. Inwoners en ondernemers verdienen een excuus.'

Terwijl het CDA het plan om fietsen uit de Folkingestraat te weren juist snapt ('soms staan er wel twintig fietsen bij elkaar'), noemt PVV'er Ton van Kesteren de regel 'absurd'.

'De anderhalve- en drieënhalvemeterregels kloppen voor geen meter', zegt hij.

Folkingestraat blijft fietsvrij

De Folkingestraat blijft, ondanks het aandringen van sommige partijen, echter fietsvrij. 'Die straat is op dit moment gewoon te smal voor voetgangers én fietsers', zegt wethouder Van der Schaaf (PvdA). 'De gezondheidsregels zijn ons uitgangspunt, en zo veel verkeer past niet in de anderhalvemeterregels.'

De wethouder ergert zich ook aan het beeld dat de hele binnenstad is afgesloten voor fietsers.

'Dat is niet het geval, het geldt alleen voor een paar drukke straten. Doorfietsen van Noord naar Zuid is nog steeds mogelijk, maar met een omweg.'

Losser omgaan met de 3,5 meterregel bij terrassen is niet verantwoord Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA)

De 3,5 meterregel bij terrassen blijft ook gelden. 'Dat is maatwerk geweest. In Amsterdam, een stad die zich qua hoeveelheid terrassen goed laat meten met Groningen, geldt zelfs 3,6 meter', zegt Van der Schaaf. 'Losser omgaan met de richtlijnen is niet verantwoord.'

Maatwerk

Wethouder Paul de Rook (D66) benadrukt dat er de komende tijd steeds meer maatwerk geboden zal worden door de gemeente. 'Er wordt door ambtenaren nu op locatie gekeken naar oplossingen. Eerder zijn we daar niet aan toegekomen. Zo is het op sommige plekken zo dat naastliggende winkels om 18.00 uur sluiten. Na dat tijdstip kunnen daar mogelijk terrassen voor worden geplaatst.'

Bij mensen die slecht ter been zijn, zijn we coulant over het fietsverbod Wethouder Paul de Rook (D66)

De Rook geeft verder aan dat mensen wel met de fiets aan de hand door straten mogen lopen waar niet gefietst mag worden. 'Bij mensen die slecht ter been zijn, zijn we coulant over het fietsverbod. Maar nu moet niet iedereen gaan zeggen dat die slecht ter been is, want dat wordt in morele zin zwaar bestraft.'

Suikerunie en Stadspark

Om de binnenstad te ontlasten is op het Suikerunieterrein ruimte gemaakt voor terrassen. 'Als het toch te druk wordt in de binnenstad komen er in het Stadspark mogelijk ook terrasplekken', zegt wethouder De Rook. 'In dat geval is het logisch dat we eerst kijken wat lokale ondernemers daarin kunnen betekenen', zegt De Rook.

Ook het idee om de Grote Markt, Vismarkt en andere pleinen om te toveren tot terrassen leeft nog altijd bij de gemeente. 'Als het qua naleving van de regels goed gaat en de veiligheid niet in het geding is kunnen we kijken waar meer mogelijk is', zegt De Rook.

Lees ook:

- Terrassen horeca Zuiderdiep flink kleiner: 'Ik dacht dat het een slechte grap was'

- Groot deel Groninger binnenstad wordt voetgangersgebied