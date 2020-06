Heteluchtballonnen mogen nog niet varen: 'Ik sta te popelen om de lucht in te gaan'

De sector heeft een aantal voorstellen ingediend om veilig te kunnen varen, maar het is wachten op toestemming. Erik Pals van Westerwolde Ballooning in Ter Apel vindt dat er met twee maten gemeten wordt.

Waarom vliegtuigen wel?

Pals: 'Begrijp me niet verkeerd, want de volksgezondheid is het allerbelangrijkste, maar waarom mogen vliegtuigen wel de lucht in en wij niet? In een vliegtuig zitten de passagiers met een mondkapje op in een afgesloten ruimte, onze klanten zitten in de open lucht met meer dan voldoende ventilatie. Het mag niet zo zijn dat een vliegmaatschappijen worden voorgetrokken, omdat die van grotere economische betekenis zijn dan de luchtballonsector.'

Opgeslagen

Sinds half maart staan de vijf ballonnen van Pals opgeslagen in de loods, klaar om te gaan vliegen.

'Ik kan niet wachten om weer omhoog te gaan. En volgens mij en mijn collega's kan dat veilig. Kijk, die anderhalvemeterregel, daar kunnen we niet aan voldoen, maar met een aantal aanpassingen aan de bakjes kunnen we prima varen. We hebben een voorstel ingediend bij het ministerie, maar dat is afgewezen. Daarna hebben we het plan herzien en opnieuw ingeleverd. nu hopen we op groen licht. Voorlopig staat de datum op 1 juli, maar als de toestemming er eerder is dan gaan we meteen los.'

Spatschermen

In het voorstel van de ballonvaarders worden de passagiers in de bakjes van elkaar gescheiden door spatschermen. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht en wordt er gevaren met minder mensen per bakje. Ruim voldoende om de veiligheid van de klanten te waarborgen, vinden Pals en zijn collega's.

'Het ministerie heeft ons laten weten dat een hygiënist er naar gaat kijken. We hopen snel uitsluitsel te krijgen.'

Voorseizoen mislukt

Door de coranacrisis is het voorseizoen van Pals zo goed als mislukt.

'Het seizoen begint in april en daarvoor waren al reserveringen binnen. Die moesten we natuurlijk allemaal annuleren. Gelukkig hebben de meeste mensen aangegeven dat ze dan op een later tijdstip de vlucht alsnog willen maken. Dat is mooi. Nu is het wachten op toestemming. Ik kijk elke dag omhoog naar de lucht en hoop dat ik daar snel weer mag varen.'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis