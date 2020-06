'We beginnen straks als vanouds, met misschien hooguit wat extra afstand tot de leraar'

Dat de basisscholen per 8 juni weer volledige opengaan was geen verrassing, maar hoe nu verder? Zijn er zorgen? 'Echt veel zal er niet veranderen. We beginnen straks als vanouds.'

Meester Pieter Boers van groep 8 van de Sint Nicolaasschool in Haren is blij dat zijn leerlingen straks niet meer half naar school gaan. Over de veiligheid maakt hij zich niet echt zorgen.

'Ik ga er van uit dat er goed over is nagedacht', zegt hij. 'Ook vertrouw ik op de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de besmettelijkheid van basisschoolleerlingen. Ik zie het wel goed komen.'

Boers doelt daarbij op het jongste onderzoek van het RIVM. Dat wees uit dat kinderen nauwelijks een rol lijken te spelen wat betreft het verspreiden van het coronavirus.

Dingen regelen

'We zagen dit natuurlijk aankomen', zegt directeur Gerda Lublink van CBS De Delta in Zevenhuizen. 'We hadden misschien gerekend op 1 juni, maar nu het een week later is geworden, hebben we even wat meer tijd om wat dingen te regelen.'

De bedrijfsarts heeft toestemming gegeven om ook onderwijzers uit risicogroepen terug te laten keren, omdat de kans op besmetting gewoon erg klein is. Directeur Gerda Lublink - CBS De Delta in Zevenhuizen

Niet dat er nou zo heel veel geregeld moet worden, geeft Lublink toe. 'Zo heel veel gaat er straks namelijk niet veranderen. De afgelopen weken, toen we werkten met groepen van 50 procent, hebben we wat bankjes uit het lokaal gehaald, om toch wat meer afstand te creëren, hoewel dat misschien niet eens nodig was. Nu alle kinderen er weer in mogen, betekent dat dat we toch wel weer - als vanouds - in groepen gaan zitten.'

Afstand tot de leraar

Met dit verschil: 'We zullen wel proberen de afstand tot de leerkracht te waarborgen. Ook hebben we natuurlijk looproutes met de kinderen afgesproken: waar kom je binnen en waar ja je er weer uit? Waar loopt je naar buiten als je pauze hebt? Wanneer was je je handen? Al zijn de kinderen daar ook al weer een paar weken aan gewend.'

Continurooster

Verschillende scholen kiezen, of hebben gekozen, voor een continurooster. Dat betekent dat kinderen korter pauze hebben. Ook is er geen overblijf en ze gaan ook niet naar huis tussen de middag. De St. Willibrordusschool in Oude Pekela is één van die scholen.

We willen natuurlijk zo min mogelijk externen in de school Directeur Marion Setz - St Willibrordusschool in Oude Pekela

Directeur Marion Setz kiest hiervoor, omdat het scheelt in de opvang tussen de middag, die normaal door mensen van buiten de school wordt gedaan.

'We willen natuurlijk zo min mogelijk externen in de school', legt ze uit. Omdat er daarbij geen kinderen naar huis gaan tussen de middag scheelt het ook in de vervoersstromen.

Ook CBS De Delta werkt al met een continurooster. 'Dus ook wat dat betreft verandert er bij ons niet zoveel', zegt directeur Lublink. 'Wel zullen we de groepen gescheiden pauze laten houden, zodat ze elkaar niet tegenkomen op het schoolplein. Dit om eventuele risico's toch zoveel mogelijk uit te sluiten.'

Bezetting

Lublink verwacht geen problemen wat betreft de bezetting: onderwijzers die wegblijven omdat ze tot kwetsbare groepen behoren, of verkouden leraren die zich sneller ziek melden.

'Ook wat dat betreft is er versoepeling', zegt Lublink. 'De bedrijfsarts heeft toestemming gegeven om ook onderwijzers uit risicogroepen terug te laten keren, omdat de kans op besmetting gewoon erg klein is. Wij kunnen straks met bijna de volledige bezetting weer aan de slag.'

Geen zorgen

Hoewel er vorige week door veel leraren nog twijfels waren over het weer volledig openen van de scholen, heeft Lublink van de kant van haar leraren noch ouders zorgen vernomen.

'Als ik puur naar m'n eigen school kijk: nee, de ouders kijken er massaal naar uit dat de school weer volledig gaat beginnen. We hadden één leerling die thuisbleef, omdat de ouders tot een risicogroep behoren, maar ook die leerling is deze week weer op school gekomen.'

Zeker in deze afrondende fase in groep 8, is het hartstikke mooi is om de leerlingen een zo waardig mogelijk afscheid te geven Meester Pieter Boers - Sint Nicolaasschool in Haren

Extra belang

Het weer helemaal bij elkaar komen van de leerlingen heeft voor de groep van meester Broers nog een extra belang, omdat ze binnenkort de St. Nicolaasschool verlaten en naar de middelbare school zullen gaan.

'Ik kijk er heel erg naar uit', zegt hij, 'zeker in deze afrondende fase in groep 8. Dan is het hartstikke mooi om de leerlingen een zo waardig mogelijk afscheid te geven. Met elkáár vooral. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn.'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis

- Ook zorgen bij Groningse basisscholen over heropening

- Leraren twijfelen aan volledige heropening basisscholen