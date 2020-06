Bijzondere foto-expositie over orthodoxe joden met vertraging naar Bourtange

De expositie Shtetl trok eerder veel belangstelling in wereldsteden als Berlijn, Brussel en Praag. Nu volgt dus vestingstadje Bourtange. De man die dat voor elkaar kreeg, is Willem Fokkens, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Synagoge Bourtange.

Gesloten gemeenschap

'Ik heb contact gekregen met fotograaf Dan Zollmann, die tot deze joodse gemeenschap behoort. Hij heeft als een van de weinigen toestemming gekregen om deze mensen op de foto te zetten', vertelt Fokkens.

De foto's zijn genomen in de afgeschermde leefgemeenschap van de chassidische joden. Deze groep orthodoxe joden staan bekend om hun strenge geloofswetten en opvallende uiterlijk. De mannen gaan meestal in het zwart gekleed en dragen vaak pijpenkrullen. De chassidische joden staan momenteel erg in de belangstelling door de populaire Netflix-serie Unorthodox.

Fokkens: 'Het is een gesloten gemeenschap. Dat maakt het ook moeilijk om foto's te krijgen. De mensen staan er niet op te wachten om op de foto gezet te worden, ze willen met rust gelaten worden.'

Aandacht belangrijk

Dat de foto's nu in Oost-Groningen te zien zijn, stemt Fokkens trots. Hij vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor het jodendom: 'Het antisemitisme neemt in Nederland hand over hand toe. En niet alleen in Nederland. Je hoeft de tv maar aan te zetten of er is wel weer iets gebeurd.'

De expositie in Bourtange zou eigenlijk al in april open gaan, maar door de coronacrisis is dat twee manden uitgesteld. De tentoonstelling is nog de hele zomer te zien. Bezoekers wordt gevraagd het hoofd te bedekken met een keppeltje.