Dichter Kasper Peters krijgt grote prijs van kleine lezers

De bende van a en e van Kasper Peters uit Eenrum viel dankzij Belgische kinderen in de prijzen.

‘Ik dacht opeens: ik heb koorts, ik voel me misselijk, maar dat was gewoon de spanning’, vertelt de dichter thuis in Eenrum.

Twee dagen liep-ie met buikpijn rond nadat hij per mail te horen kreeg dat een van zijn gedichten in de prijzen was gevallen. In een Zoombijeenkomst werden woensdag onder leiding van Maud Vanhauwaert de Gouden Poëziemedaille en vier Poëziesterren uitgedeeld.

Elfduizend kinderen brachten stem uit

‘Kinderen mogen vier sterren uitreiken. De kinderen van de middenbouw, dat zijn groep vijf en zes, hebben besloten dat mijn gedicht het mooiste is van de afgelopen twee jaar’, glundert Peters.

In mei stemden elfduizend leerlingen uit het basisonderwijs voor de Poëziesterren. Het gedicht De bende van a en e van Peters verscheen in zijn bundel Vogelzwemvliegvis dat eind 2018 bij de Groninger uitgeverij Passage verscheen.

Filmpjes van gedichten

Vraag is natuurlijk hoe het kan dat een gedicht van Peters zo in de smaak is gevallen bij de zuiderburen.

‘Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik begreep dat ze op basisscholen in Antwerpen filmpjes hadden gemaakt bij een paar gedichten en daar zat die van mij ook bij. Dus ik denk dat ze dat filmpje leuk hebben gevonden en zodoende ook het gedicht.’

Gedicht op poster voor alle Belgische scholen

Onderdeel van de prijs is dat het gedicht van Peters op een poster afgedrukt wordt die in alle basisscholen in België komt te hangen. Behalve Kasper Peters vielen ook collega-dichters Joke van Leeuwen, Erik van Os en Edward van de Vendel in de prijzen.

De bende van a en e

De o is veel te dromerig

de u is meestal oud

de i doet altijd zielig

en de ij die laat me koud

maar lang leve de a en e

van helden en gevaren

van draken en van gekken

en patat en halve garen

de bende van a en e

van vet en lekker smakken

van warm en zee en zand

en samen taarten bakken.

De o van dom, de u van duf

de i van pil, de ij van pijn

wat was de taal een sukkel

als er geen a of e zou zijn.