St. Juste: 'Dit is het perfecte moment om terug te keren'

Het lange wachten is beloond voor Leekster Eagles. De afgelopen jaren had de club na elk seizoen contact met Yoshua St. Juste. Om even af te tasten of de aanvoerder van het Nederlands team te porren was voor een terugkeer.

Deze keer gooide de technische commissie weer een lijntje uit en had beet. Vol trots kwam dinsdag het bericht dat St. Juste de belangrijkste versterking is voor het komend seizoen. Eigenlijk nog een beetje té vroeg, want de speler had bij z'n huidige club Hovocubo in Hoorn nog niet eens de gelegenheid gehad om te vertellen dat hij vertrekt bij de landskampioen.

Voldoende kilometers

'Dit is het perfecte moment', zegt St. Juste een dag nadat bekend werd dat hij terugkeert in Leek. 'Alles viel op z'n plaats toen bekend werd dat ze promoveerden naar de Eredivisie.'

Want dat is wel een voorwaarde om terug te komen. 'Tot januari 2022 moet ik op het hoogste niveau spelen om in aanmerking te komen voor een plek in het team voor het EK in eigen land.' Daarnaast heeft hij naar eigen zeggen 'wel voldoende kilometers gereden' vanuit Groningen naar Hoorn.

'En mijn zoontje kan nu ook een keer komen kijken.'

Goals en assists

De 56-voudig international heeft een goed beeld van Leekster Eagles. In de voorbereiding op het afgelopen seizoen werd er tegen elkaar gespeeld, terwijl Hovocubo in het bekertoernooi op bezoek kwam in Leek.

'Ze hebben heel veel vastigheden en een goede discipline bij standaardsituaties. Ikzelf kan daar technisch heel wat aan toevoegen. En ik ben per seizoen toch wel goed voor aardig wat goals en assists', zegt hij optimistisch. Hij kijkt ook uit naar de samenwerking met coach Martijn Alssema waar hij acht jaar geleden nog mee samenspeelde in Leek.

Handhaving

Veel ogen zullen gericht zijn op St. Juste als de competitie eenmaal begint. Niet onterecht, maar behalve de balvirtuoos herbergt het team nog meer goede spelers. Voldoende om geen modderfiguur te slaan op het hoogste niveau. Met St. Juste erbij moet de ploeg in staat zijn in de Eredivisie te blijven.

'Ik ben sowieso gekomen om ons te handhaven. Het zal wel heel anders zijn dan bij Hovocubo waar je elk seizoen de gedoodverfde kandidaat bent voor het landskampioenschap. Maar soms moet je voor jezelf kiezen en dat heb ik nu gedaan.'

