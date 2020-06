Reisadviezen versoepeld: 'Maar wat is nog aangenaam reizen?'

Reisbureaus en touroperators kunnen weer iets optimistischer zijn over hun nabije toekomst: vanaf maandag 15 juni wordt het reisadvies voor een aantal Europese landen aangepast van oranje naar geel. Maar de Groningse touroperator SRC Reizen is niet bepaald opgelucht.

Komende zomer kan er naar in elk geval twaalf Europese landen weer gereisd worden, waaronder Duitsland, België, Portugal, Italië en Kroatië. Zestien andere landen, zoals Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Griekenland, moeten nog besluiten wanneer de belemmeringen voor Nederlandse vakantiegangers worden opgeheven. Reizen naar Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken blijft voorlopig onmogelijk; zij vallen de hele zomer nog onder code oranje.

Premier Rutte zei woensdagavond op de persconferentie ook: 'Het wordt een andere zomervakantie dan anders. Het hoofdadvies is: denk goed na wat je doet en ga je toch op vakantie, ga dan wijs op reis.'

Veel mitsen en maren

Directeur Sietske van der Maat van de Groningse reisoperator SRC, die vooral reizen organiseert naar Spanje, Italië en Griekenland, reageert gematigd tevreden op de versoepeling: 'Het is positief dat de grenzen weer open gaan, maar er zijn veel mitsen en maren om te gaan reizen.'

Wat zijn de regels?

Behalve dat het onduidelijk is wanneer sommige landen hun grenzen openstellen, doelt ze ook op de coronamaatregelen die de landen hanteren.

'Ze hebben allemaal andere regels. In Nederland moet je anderhalve meter afstand houden, maar in Duitsland is dat een meter. En in Portugal hanteren ze twee meter. Op veel plaatsen is ook een mondkapje dragen verplicht. De grote vraag is dan: wat is nog aangenaam reizen?'

SRC heeft ook een enquête gehouden onder zijn klanten. 'De uitkomst is dat de meeste ondervraagden misschien wel op reis willen, maar wel een aantal randvoorwaarden stellen. Ze willen bijvoorbeeld niet een mondkapje op of willen pas weer gaan reizen als er een vaccinatie is. Maar dat duurt natuurlijk nog wel even.'

Eigen risico

Mochten mensen op vakantie in het buitenland zijn en moeten worden teruggehaald, dan is dat voor eigen risico, kondigde Rutte ook aan.

'De afgelopen tijd heeft Buitenlandse Zaken mensen gerepatrieerd. Maar eigenlijk is het zo dat als mensen een pakketreis boeken, dus een bus- of vliegreis met accommodatie, dat de touroperator je in geval van calamiteiten verplicht is terug te halen. Dat betekent voor ons nogal wat', zegt Van der Maat.

We zijn nu vooral bezig met reizen annuleren, terwijl we liever mensen op pad sturen Sietske van der Maat - directeur SRC Reizen

Hoop

SRC heeft nog altijd flink te lijden onder de coronacrisis: 'Heel af en toe komt er wel een boeking binnen, maar het is niet te vergelijken met normaal. Gelukkig hebben wij nog wel geld in kas en steun van de overheid. Maar op een gegeven moment is het potje op. We zijn nu vooral bezig met reizen annuleren, terwijl we liever mensen op pad sturen', treurt Van der Maat.

Toch heeft ze de hoop nog niet opgegeven: 'Voor ons is de zomer niet het hoofdseizoen, dat is het naseizoen: september en oktober. Dat geeft ons hopelijk nog wat even tijd. Maar inderdaad, het gevaar van een tweede piek van corona dreigt wel als de r weer in de maand is, ja.'

