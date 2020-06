Gedeputeerde spuit graffiti op fietspaden: 'Geef elkaar de ruimte'

Bij de brug over het Winschoterdiep spoot ze de tekst: 'Geef elkaar de ruimte, ook onderweg. Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg'.

Ook onderweg moet de anderhalvemeterregel in acht worden genomen (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Rijkscampagne

De tekst is onderdeel van een landelijke Rijkscampagne. Gräper: 'We zien gelukkig dat het steeds drukker wordt. Mensen mogen weer een beetje naar buiten en dat is goed, want het is belangrijk om in beweging te blijven. Maar daardoor zien we ook dat de drukte op de fietspaden toeneemt. Vooral bij stoplichten en kruispunten waar mensen moeten wachten, hoopt het verkeer zich op. Ook dan is het belangrijk dat iedereen die anderhalve meter bewaakt. Niet te dicht op elkaar kruipen, maar ook daar opletten'.

Afbreekbare verf

Op verschillende provinciale fietspaden laat de provincie de tekst spuiten. 'Dit gebeurt met afbreekbare krijtverf', legt Gräper uir. 'We zullen het de komende tijd dus geregeld moeten overspuiten.'

Ook in Stad

De sjablonen zijn ook beschikbaar gesteld aan de gemeente Groningen. 'Ook die gaat op strategische plekken in de stad deze boodschap laten zien', aldus Gräper.

Posters en radiospotjes

De Rijkscampagne bestaat niet alleen uit graffiti, maar ook uit posters en radiospotjes. 'En we gaan de tekst verspreiden bij scholen, waar ook veel fietsers samenkomen', besluit Gräper.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus