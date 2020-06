Chauffeur die ambulance hinderde op snelweg biedt excuses aan

In een filmpje dat op de videowebsite Dumpert is geplaatst, is te zien hoe een ambulance van UMCG Ambulancezorg wordt gehinderd door een transportbusje op de A28 in de stad Groningen.

Het filmpje werd dinsdag online gezet en is inmiddels bijna 150.000 keer bekeken. In de video is te zien hoe een transportbusje op de linkerbaan blijft rijden, terwijl vlak achter de wagen een ambulance met gillende sirenes rijdt.

De transportbus blijft links rijden en geeft de ambulance geen ruimte om te passeren.



'Intern opgelost'

Het gaat om een busje van transportbedrijf AZ Logistics, dat gevestigd is in de stad Groningen. De desbetreffende chauffeur heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan UMCG Ambulancezorg, laat het bedrijf weten in een reactie.

'Het is zeer spijtig hoe dit gegaan is. We nemen de zaak zeer serieus. We hebben het inmiddels intern opgelost en de nodige maatregelen getroffen.'

Of het om een bewuste actie gaat van de chauffeur, wil het transportbedrijf niets kwijt.

'Gebeurt vaker'

Ambulancechauffeurs maken dit soort situaties vaker mee, vertelt woordvoerder Japke Grit van UMCG Ambulancezorg.

'Het gebeurt gewoon weleens dat mensen ons over het hoofd zien. In dit geval zijn we blij dat het bedrijf ons heeft gebeld en 'sorry' heeft gezegd. Dat getuigt van goede wil.'

Spoedrit

De ambulance was onderweg naar het ziekenhuis voor een spoedrit. Om wat voor spoedgeval het ging, kan vanwege privacy niet bekend worden gemaakt.

'Het heeft in elk geval geen gevolgen gehad voor de patiënt. Het ging hooguit om een oponthoud van tientallen seconden.'