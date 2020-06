Nieuwe NS-trein 'De Wesp' wordt grondig getest in Onnen

Treinliefhebbers noemen 'm al 'De Wesp'. En inderdaad, de nieuwe NS-intercity heeft veel weg van het insect. Niet alleen de kop van de trein ziet eruit als een wesp, met zijn vormen en priemende 'ogen' (koplampen), de kleurstelling ook. De voorkant van de trein is geel-zwart, waarna het zwart langzaam overloopt in het bekende NS-blauw.

De voorkant van de nieuwe NS-intercity heeft veel weg van een wesp (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Ook naar Groningen

'We zijn al vijf jaar bezig met de komst van deze trein, super dat 'ie hier nu staat. Hij kwam vannacht om 5.15 uur netjes op tijd de grens over bij Oldenzaal en om 8.30 uur stond 'ie hier', zegt programmamanager Maarten Bakker.

De ICNG - Intercity Nieuwe Generatie - gaat in de toekomst rijden tussen Breda, de Randstad en Groningen. 'De Wesp' zoeft (of zoemt) met maximaal 200 kilometer per uur over de rails. Hij kan zowel op de HSL-Zuid ingezet worden, als op het reguliere spoor in de rest van Nederland.

Testtrein

Maar voordat dit gebeurt, moet de trein een serie pittige tests ondergaan.

'Hij heeft tot nu toe alleen gereden op een testtraject in Tsjechië. Dit is echt een testtrein, hij zit vol met meetapparatuur, camera's en sensoren. Om te zien wat er met de trein gebeurt en hoe hij reageert. Voordat de trein in Nederland mag gaan rijden, moet hij eerst toegelaten worden. Die tests worden nog gedaan onder verantwoordelijkheid van de fabrikant. Alstom test bijvoorbeeld de veiligheidssystemen en de stroomafnemers', zegt Bakker.

Vanaf 2021 ingezet

Daarna volgt nog een heel testprogramma van de NS. 'Denk daarbij aan zaken als de dienstregeling, het in- en uitstappen met behulp van schuiftredes, de digitale reisinformatie aan boord, de storingsafhandeling en het onderhoud. Daar zijn we echt wel een jaar mee bezig. Ergens in 2021 kunnen dan de eerste reizigers instappen', vertelt Bakker.

Vrijdag gaat de trein zelfstandig de eerste kilometers op het Nederlandse spoor rijden. 'Daarna gaat het stap voor stap verder. Uiteindelijk gaan we ook testen met reizigers. Als dat goed gaat, gaan we steeds meer treinen inzetten in de dienstregeling. De invoering gaat heel geleidelijk en met beleid', belooft Bakker.

Met deze trein zetten we echt een stap in de toekomst Maarten Bakker - programmamanager NS

Tijd voor nieuwe treinen

Volgens de programmamanager was de NS ook wel toe aan een nieuwe generatie intercity's. 'De rijtuigen waar we nu mee rijden, zijn al bijna veertig jaar oud. Hun technische levensduur is op een gegeven moment voorbij. Deze nieuwe treinen vervangen de treinen die nu op de HSL rijden en kunnen in de toekomst ook de Koplopers vervangen.'

De spiksplinternieuwe rijtuigen zijn voor de reiziger voorzien van alle gemakken, zegt Bakker. 'Het interieur is modern en comfortabel. Er zitten stopcontacten en usb-poorten in. Het zijn rijdende computers: er is veel reisinformatie beschikbaar en je kunt het klimaat regelen. Met deze trein zetten we echt een stap in de toekomst.'