Deel treinreizigers stapt over op tweedehands auto

Autobedrijven in onze provincie lijken te profiteren van de vrees om met de trein te reizen. Ondanks de coronacrisis zijn de omzetten in mei de een na hoogste ooit.

Uit gegevens van de BOVAG blijkt dat er in de provincie Groningen in mei 4593 tweedehandse auto's zijn verkocht, alleen overtroffen door de meimaand van 2019 toen er 4754 showroom of parkeerterrein verlieten.

Overstappen op de auto

Dat is in overeenstemming met het landelijke beeld. Na twee maanden van stagnatie wisselden in mei ineens veel meer auto's van eigenaar, zowel via particulieren als autohandelaars.

De BOVAG publiceerde woensdag tevens een onderzoek met onder meer de conclusie dat ruim een kwart van de huidige treinreizigers voorlopig over zegt te stappen op de auto. Het overgrote deel van hen heeft al een auto, maar een op de twaalf moet er dan eentje kopen. Dat komt neer op 175.000 personen.

Enorme stijging

Bij Auto Century in de stad Groningen, merkdealer voor onder meer Volkswagen en Audi, bespeuren ze dezelfde trend, vertelt marketingmedewerker Jens Dobbinga: ‘We hebben het heel druk met occasions. We zien een enorme stijging ten opzichte van de afgelopen maanden. Niet alleen in Groningen maar vanuit het hele land komen klanten naar ons toe. Er zijn afgelopen twee weken zo’n 160 auto’s verkocht en een flink deel daarvan was aan mensen die nog geen auto hadden.’

Mondkapje

Een van de redenen die klanten opgeven om een auto te kopen is de vrees om met het openbaar vervoer te reizen of in verband met de beperkingen die eraan worden opgelegd, zoals het dragen van een mondkapje.

Dobbinga: ‘Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als je een beroep hebt waar je met veel mensen in aanraking komt, of jet hebt kwetsbare familieleden, dan denk je toch een keer na voor je met OV reist. Je ziet nu in de bus maar een paar mensen zitten en vroeger zat die ramvol, zeker hier in Groningen.’

Bijgekocht

Daarnaast schrijft Dobbinga de gestegen verkoop toe aan het vakantiegeld dat binnen is en aan het ruime aanbod van Century. ‘Onze jongens hebben gedurende de crisis flink bijgekocht en daar plukken we nu de vruchten van. Of de gestegen verkoop de slechte maanden maart en april goedmaakt weet ik niet, maar het is prettig dat de handel nu zo goed loopt.’

Stabiel

De auto’s die Century verkoopt zitten in een relatief hoge prijsklasse. Voor Citroëndealer Oosterhof in Grijpskerk, die ook alle andere andere merken verkoopt is de situatie anders, zegt verkoopadviseur Sander Hartholt: ‘Wij verkopen pakweg 25 auto’s in de maand en dat is al tien jaar stabiel. Bij ons was er in maart en april geen daling en nu in mei ook geen piek. Ik hoor van collega’s wel eens klachten maar de verkoop van goedkope tweedehands auto’s loopt bij ons gewoon door. In onze provincie hebben we natuurlijk ook wat minder last van corona.’

Lease-auto inleveren

Toch merkt ook hij wel iets van de coronacrisis. ‘Er zijn inderdaad een paar nieuwe klanten geweest die een auto kochten omdat ze niet in het openbaar vervoer durven en ik heb ook al twee keer een autootje verkocht aan mensen die in verband met de crisis ontslagen zijn en dus hun lease-auto moesten inleveren. Dus de coronacrisis heeft ons wel wat orders opgeleverd.'

Vakantiegeld

Zijn collega Mik Delies van Caroutlet Groningen ziet juist wel een stijging in de verkoop, maar hij weet niet of hij dat aan overstappers uit de trein kan toeschrijven: ‘Mijn gevoel zegt me dat het mensen zijn die niet met vakantie gaan. Mijn stijging zit in het segment van auto’s van tot tweeduizend euro, dat is net het bedrag dat mensen in hun zak hebben zitten en waar ze dan snel over besluiten.’ Ook hij had niet de dip die de BOVAG bij zijn leden bespeurt: ‘Ik verkoop vijftig a zeventig auto’s per maand en het liep in maart en april lekker door. Februari was zelfs een opvallend goede maand.’

