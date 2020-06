Waar ga jij deze zomer op vakantie?

Ga je naar het buitenland, blijf je in Nederland of vier je je vakantie gewoon lekker in Groningen? Nu het kabinet reizen vanaf 15 juni weer beperkt toestaat, zijn we benieuwd of jij de reisfolders al aan het doorpluizen bent.

Daarom vind je onderaan dit bericht de RTV Noord vakantie-enquête. Ook in te vullen als je niet op vakantie gaat trouwens.

Zorgen over maatregelen?

Pak je wel je koffers? Dan willen we graag van je weten waar je op vakantie gaat en op welke manier. En omdat we in tijden van corona leven, zijn we ook benieuwd of je je zorgen maakt over de geldende maatregelen op je vakantiebestemming.

In veel landen gelden namelijk weer andere regels als het gaat om afstand houden en het dragen van mondkapjes. Hoe ga je daar mee om?

Reportage

Hele bijzondere, of juist hele gangbare verhalen, vangen we graag in een reportage. Voor onze sociale media-kanalen als Facebook en Instagram bijvoorbeeld, de website en app, of op tv. Misschien nemen we wel een kijkje bij jouw vakantie... maar alleen als je dat ziet zitten.

Wat doen we met de informatie?

De informatie die je ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor deze enquête en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken. We delen de informatie niet met anderen, en publiceren deze informatie nooit als je dat niet wilt.

Enquête

