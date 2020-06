Broedende oeverzwaluwen weten nieuw nestkastgebouw meteen te vinden

Beheerder René Oosterhuis is opgetogen: 'We hadden niet verwacht dat er al zoveel nesten zouden zijn en dat er ook al zoveel jongen geboren zouden worden.'

Plek voor honderd paren

Afgelopen voorjaar is aan de oever van het Leekstermeer bij Lettelbert een keet gebouwd waarin zestig paren oeverzwaluwen een nest kunnen bouwen. Het gebouw staat pal naast de betonnen wand die er al was. In die wand konden zo'n veertig broedparen terecht. Elk voorjaar opnieuw waren de nesten 'uitverkocht' en was er geen plek meer voor andere broedparen. Reden voor Het Groninger Landschap om de capaciteit uit te breiden.

Nu al is een groot deel van de zestig nestkastjes in het nieuwe gebouw bezet en zijn ook al de eerste jongen geboren. Oosterhuis opent het kastje met nummer 39 erop. Vijf pluizige, minuscuul kleine, grijze vogeltjes zitten in het nest. De ouders zijn even op reis om voedsel te halen, maar zullen zich straks weer melden om de jonkies te voeren.

Een nestkastje met oeverzwaluwen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Gemeten en geringd

Eén voor één haalt Oosterhuis de jongen uit het nest. Hij meet de vleugels, weegt ze en doet ze een ringetje om de poot. 'Deze jongen zijn tien dagen oud, wegen vijftien gram en zien er gezond uit. Een mooi nest', zegt Oosterhuis. Als alle gegevens zijn genoteerd, gaan de jongen terug in het nest. Ze lijken het allemaal prima te vinden en maken amper geluid.

'Het mooie van dit systeem is dat je kunt zien wat er in de nesten gebeurt. Door het deurtje weg te halen zie je meteen of er een nest met eieren is of dat er jongen zijn. Bij de betonnen wand kun je alleen aan de buitenkant zien hoeveel vliegopeningen gebruikt worden, maar wat daarbinnen gebeurt weten we niet', zegt Oosterhuis.

Mooi resultaat

Hij spreekt van een succes: 'We dachten dat het wel een jaar, misschien twee, zou duren voordat de zwaluwen deze wand in bezit zouden nemen. Maar nu al zijn er veel nesten met eieren en zijn er jongen geboren. Hoeveel jongen er nog bijkomen is afwachten, maar dit is alvast een mooi resultaat.'

Oosterhuis hoopt dat volgend jaar alle nesten bezet zijn. 'Dan zitten we samen met de oude wand op ruim honderd broedparen in deze kolonie. Dat is genoeg, we bouwen er niet nog zo'n gebouwtje bij.'

Het nestkastgebouw aan de boorden van het Leekstermeer bij Lettelbert (Foto: Jan Been/RTV Noord)



