OM eist twee jaar cel voor zware mishandeling in Marum

Volgens de officier van justitie heeft de man een ander met een boksbeugel of een ploertendoder in het gezicht geslagen. Daardoor werd de linkerzijde van het gezicht van het slachtoffer verbrijzeld. De officier vond poging tot doodslag bewezen, maar de verdachte ontkent.

Familieruzie

Aan het incident op 11 januari in Marum gaat een langdurige ruzie tussen twee families vooraf. Het slachtoffer zat met een ander persoon in een geparkeerde auto. De verdachte zou ineens het portier hebben opengerukt en tweemaal hebben uitgehaald.

Het slachtoffer had niet direct door wat er was gebeurd. Ook zijn vriend in de auto was overrompeld. Hij meende wel een boksbeugel te hebben gezien, zei hij later tegen de politie.

Meerdere operaties nodig

De mannen reden na de aanval naar een woning om daar een bankstel op te halen. Daar zag het slachtoffer pas hoe ernstig zijn verwondingen en zwellingen in zijn gezicht waren.

Hij besloot naar het ziekenhuis te gaan. Er waren meerdere operaties nodig om de botbreuken door middel van plaatwerk te herstellen. De zwellingen dreigden de luchtwegen te blokkeren en er werd gevreesd voor achtergebleven botresten in de hersenen.

Autodeur dichtgooien

Door de klappen had het slachtoffer kunnen overlijden, zei de officier. De forensisch arts concludeerde dat het letsel door toedoen van een hard voorwerp is veroorzaakt. De verdachte ontkent dat hij heeft geslagen, laat staan een boksbeugel of een ploertendoder te hebben gebruikt.

'Ik drukte in een opwelling de autodeur dicht, omdat hij uit de wagen kwam. Ik deed dit in een black-out', zei de man tegen de rechters.

Schadevergoeding

De officier geloofde het black-outverhaal niet: 'de verdachte zag zijn kans schoon en overrompelde het slachtoffer'. Naast de celstraf eiste zij een schadevergoeding van in totaal 32.500 euro voor het slachtoffer en diens familie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Zware mishandeling in Marum in juni voor rechter