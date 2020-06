Blijdschap bij werkleerbedrijf Afeer: de cursussen zijn weer begonnen

Mensen die hun baan zijn verloren en in de bijstand zijn beland kunnen bij Afeer terecht om bijvoorbeeld een cursus timmeren of lassen te volgen. Die moet vervolgens leiden tot een betaalde baan.

‘Ik vind het leuk en ga met veel plezier heen!’, zegt cursist Esmee Beverwijk. Zij begon afgelopen dinsdag met haar cursus.

1000-banenplan

Afeer is het werkleerbedrijf van de gemeenten Oldambt, Westerwolde en Pekela. Maar ook werkzoekenden uit andere gemeenten kunnen bij Afeer een cursus volgen, legt Gina Olthoff uit. Zij is manager dienstverlening bij het werkleerbedrijf.

‘Wij zijn opleidingspartner van het 1000-banenplan van Werk In Zicht. Dat is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en werkleerbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Dus alle werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio kunnen gebruik maken van ons aanbod. De deelnemer kan zelf een cursus uitkiezen en hoeft daar niks voor te betalen.’

'Niks voor mij'

Maar door het coronavirus werden alle cursussen stilgelegd. De cursisten zaten daardoor thuis. Zo ook Esmee. Zij werkte tot een tijdje geleden bij een fabriek, maar had daar weinig plezier in.

‘Ik stond bij de lolly’s, pakte elke keer vijf stuks en gooide die dan op een lopende band. En dat moet je de hele tijd door doen. Dat was niks voor mij.’ En dus belandde Esmee in de bijstand. Nu wil zij, met het volgen van de cursus, weer een betaalde baan vinden.

Aanleg

Die kans heeft zij, vertelt Rein Sterenborg. Hij is trajectcoach bij Afeer en heeft een neusje voor het herkennen van talent. Hij vertelt: ‘Esmee is een talent in wording. Ze doet het goed en ze luistert goed. Dus dat is alleen maar positief.’

Maar door het coronavirus ligt de economie op zijn gat. De banen zijn niet voor het oprapen. Toch vinden cursisten werk, ook in deze tijden.

Geen zorgen

Olthoff: ‘Wij hebben in de afgelopen periode wel minder mensen geplaatst op betaald werk, maar nog wel de helft van wat wij normaal behalen. Dat zegt veel over onze relaties met ondernemers. En er is veel vraag in de technieksector. Mensen die deze cursus volgen gaan wij zeker weten plaatsen op een baan.’

En dat biedt perspectief voor Esmee. Zij is dan ook positief. ‘Ik krijg veel hulp, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik maak mij niet heel druk om de toekomst.’



