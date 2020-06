Wrakingsverzoek in No Surrenderzaak afgewezen

Ural staat Theo ten V. uit Klazienaveen bij in dit proces. Hij wilde in de zaak van Ten V. oud-captain van No Surrender Henk Kuipers uit Emmen horen. Ondanks allerlei pogingen liep dit verhoor op niets uit. De rechtbank blies uiteindelijk dit verhoor definitief af. Ural vond het tijd worden voor nieuwe rechters, omdat de verdediging van Ten V. nu zou worden geschaad.

Geen vooringenomenheid

De wrakingskamer oordeelt niet of de rechtbank juist heeft beslist over het uiteindelijk niet meer horen van Kuipers in de zaak Ten V. De wrakingskamer kijkt alleen of hier sprake is geweest van vooringenomenheid. En dat was niet het geval, vindt de kamer.

Ural is teleurgesteld in de uitspraak en laat het er niet bij zitten. 'De volgende stap is om een nieuw verzoek in te dienen om Kuipers alsnog in de zaak Ten V. te horen', laat hij weten.

Leiding geven aan criminele organisatie

Het omvangrijke No Surrender-proces loopt al sinds maart 2018. Volgens het Openbaar Ministerie zijn Kuipers, Otto, Ten V. en R. oud-bestuursleden van de inmiddels verboden motorclub. Ze worden verdacht van onder meer diefstal met geweld en leidinggeven aan een criminele organisatie. Op 22 september wordt Kuipers nog gehoord in de zaken van Otto en R.

Het Openbaar Ministerie komt op 28 september met de strafeisen.



