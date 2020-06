Automonteurs krijgen onverwacht bezoek van een steenmarter

De steenmarter in de garage van Terwolde Renault in Groningen (Foto: still uit video Facebook Terwolde Renault Groningen)

Een ongenode gast heeft donderdag voor flink wat hilariteit gezorgd in de werkplaats van garage Terwolde Renault in Groningen.

Toen een van de monteurs aan de slag wilde met een auto, kwam er opeens een steenmarter tevoorschijn. Het beestje bleek ongemerkt in de auto meegelift en zo in de werkplaats beland.

In auto van directeur

Monteur Erik van Brugge werkte aan de auto en wist het dier zover te krijgen zijn schuilplaats - de bumper van de wagen - te verlaten. 'We hebben de auto laten zakken, want je kunt zo'n beestje natuurlijk niet van anderhalve meter hoog laten vallen. Op zo'n centimeter of twintig is 'ie eruit gesprongen. We hebben de deur opengezet, zodat het diertje kon vluchten. '

Na een rondje door de werkplaats te hebben gemaakt, ging de marter er vandoor. Eenmaal buiten nam het dier zijn toevlucht tot de auto van de directeur, tot vermaak van de monteurs.

Flink wat schade

Steenmarters staan erom bekend dat ze flink wat schade kunnen aanrichten aan auto's. Met name de kabels onder de motorkap zijn een geliefd doelwit. Maar in dit geval lijkt daar geen sprake van. 'Alles doet het nog', zegt chef van de werkplaats Erik Klit.

Voor monteur Van Brugge was het in elk geval een unieke ervaring: 'Ik heb nooit eerder levende dieren in een auto gezien. Wel dode steenmarters, dode egels, dode vogels, vogelnestjes. Tussen de slangen, in de luchtfilters, je kunt het zo gek niet verzinnen. Dit was de eerste keer dat ik een levend dier aantrof, en hopelijk ook de laatste keer.'

Bekijk hieronder het filmpje, de vluchtende steenmarter is te zien vanaf 1'19"

