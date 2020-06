Deze dag: Be Quick is voetbalkampioen van Nederland!

Ruim tienduizend Groningers zijn er getuige van op deze dag in de geschiedenis, 6 juni 1920.

Sportverslaggever A.J. Hindriks schreef precies een eeuw geleden over de wedstrijd: 'Er werd van stonde af aan zo knap, zo doordacht en toch zo snel gespeeld, dat de talrijke westelijke voetbalgrootheden op de voorste rij van de tribune zich vol verbazing de ogen uitwreven om eensgezind en onomwonden te verklaren, dat dit het beste clubvoetbal was, dat ze in ons land hadden gezien.'

De keuzeheren in Zeist die het Nederlands elftal samenstelden, keken daarna veel nadrukkelijker naar de Groningse voetballers. In de twintiger jaren maakten alle spelers van Be Quick - met uitzondering van de doelman - regelmatig hun opwachting in Oranje. Aanvoerder en stopperspil Evert van Linge maakte al een jaar voor het kampioenschap zijn debuut.

Sportjournalist Dick Heuvelman opent zijn magnum opus ‘100 jaar Topsport in Groningen’ met de mijlpaal op de Esserberg. De presentatie zou vandaag plaatsvinden. Het feestje is door de coronacrisis uitgesteld, maar het boek is klaar, de verhalen zijn opgetekend en vastgelegd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan Be Quick.

Het gaat dan natuurlijk over Evert van Linge, architect die nota bene zijn eigen stadion Esserberg ontwierp. En over de man die het buitenspel in het Nederlandse voetbal introduceerde, Hans Tetzner. Tetzner was later nog jarenlang clubarts van Ajax, vertrouweling van Johan Cruijff. En dan was er zijn broer Max, die meerdere keren schaatskampioen van Nederland werd.

Midvoor Jaap Bulder is in het kampioensjaar een doelpuntenmachine. Hij scoort in veertien competitiewedstrijden 59(!) treffers. De acht doelpunten die hij maakt in de wedstrijd tegen Veendam blijven jarenlang staan als record in de voetbalboeken.

Elftalfoto Be Quick (Foto: Onbekend/Groninger Archieven)

1e rij v.l.n.r. Max Tetzner, Rieks de Haas, Jaap Bulder, Appie Groen en Evert Jan Bulder, 2e rij v.l.n.r. Siebolt Sissingh, Evert van Linge en Herman Legger, 3e rij v.l.n.r. J. Bisselick (scheidsrechter), Harry Waites (?) (trainer), Harry Rodermond, Deck de Ruiter Zijlker, Hans Tetzner, onbekend, Jacob Koning (bestuurslid) en Bruins Oving (bestuurslid).

Heuvelman weet zeker dat het uitbreken van de eerste wereldoorlog een ‘doorslaggevende rol’ in het Groningse succes heeft gespeeld. Op 11 oktober 1914 komen 1500 manschappen van de First Royal Naval Brigade in Groningen aan. De Engelsen hadden vergeefs geprobeerd de Duitse inname van Antwerpen te verhinderen.

Tijdens hun aftocht kiezen ze ervoor zich niet krijgsgevangen te laten nemen en steken daarom de grens met Nederland over. Ze worden volgens de geldende internationale rechtsregels geïnterneerd en ondergebracht in barakken in Groningen: het 'Engelse kamp'. Wat de Engelsen meenemen naar Groningen is hun niet geringe kennis en kunde op voetbalgebied.

De teams die de Engelse soldaten formeren spelen vele vriendschappelijke wedstrijden tegen Be Quick, waardoor de Groningers steeds beter worden. Bovendien neemt in 1916 de Engelsman Harry Waites als trainer/masseur de stad-Groninger voetbalclub onder zijn hoede. Volgens de overlevering zijn ze bij Be Quick niet onder de indruk van zijn technische en tactische kennis, maar heeft hij grote kwaliteiten op het gebied van mentale begeleiding. Hij wordt na de oorlog dan ook teruggehaald naar Groningen om Be Quick te trainen.

Waites schrijft voetbalgeschiedenis met Be Quick op deze dag in de geschiedenis. Er staat geen maat op zijn elftal, VOC krijgt met 4-0 klop en duizenden Groningers verlaten met een gelukzalig gevoel de Esserberg, massaal zingend: ‘Laat de klok maar luiden, laat de klok maar slaan, er is geen club in Holland die ons Be Quick kan verslaan!’

Het grootste Groninger sportsucces, het voetbalkampioenschap van Nederland, wordt precies een eeuw geleden op 6 juni 1920 behaald.