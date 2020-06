Drukte in de kampeerwinkel komt later op gang: 'Het is zeker geen verloren seizoen'

Het is nog geen verloren seizoen voor de kampeerwinkel van Hans Lamain in Veendam. Begin maart zag het er goed uit voor Lamain, maar toen kwam de intelligente lockdown...

'Tot begin maart had iedereen zin in de vakantie', zegt Lamain. 'Het was mooi weer, we hadden een prachtig voorjaar. Toen sloeg het om en lag het campinggebeuren op zijn gat.'

Korte dip

Gelukkig voor Lamain was de dip maar van korte duur. 'We hadden een dip van twee weken. In april kwamen de mensen alweer voor hun tuinmeubelen, parasols en barbecues.'

Inmiddels voelt het voor Lamain alweer als een normaal seizoen. 'Sinds twee weken, Hemelvaart, merk je dat de mensen weer los komen. Ze zijn wat creatiever nu.'

Campings mogen vanaf 1 juli pas hun toiletgebouwen openen. Daar profiteert Lamain van. 'Mensen willen een douchezak of een chemisch toilet hebben. Natuurlijk heb je ook mensen die het eerst aankijken, maar er zijn ook zeker mensen die nu echt naar de camping willen.'

Caravans later uit de stalling

Wel merkt Lamain dat alles later op gang komt. 'De caravans bleven in de stalling staan, maar ook daar komt nu weer beweging in. Mensen gaan weer kijken naar een voortent of bungalowtent. De bestellingen komen weer binnen.'

Lamain is wel blij met de aankondiging van Rutte van woensdag waarin gezegd werd dat op vakantie gaan in Nederland prima kan. 'Maar het is wel een raar seizoen', zegt hij. 'Het is niet zo'n slecht seizoen, zeker geen verloren seizoen. Ook omdat we als kampeerwinkel andere dingen hebben kunnen verkopen.'

