Op kamers in coronatijd: 'Ik heb er alleen maar meer zin in'

Kamernet, een van de verzamelplekken van beschikbare woonruimte van steden in het hele land, onderzocht hoe het aanbod van kamers zich ontwikkelde in coronatijd. De conclusie: het aanbod ligt al een paar maanden beduidend hoger dan een jaar geleden. Het aanbod blijkt zelfs ruim 100 procent hoger te liggen.

Eind mei stonden er advertenties voor 411 kamers, appartementen en of studio's in Groningen op Kamernet. Dit aantal is wel iets gedaald inmiddels. Momenteel telt het Groningse aanbod nog 347 advertenties.

Meer wisselingen dan normaal

Een andere aanbieder in de stad is Groningse Panden, dat duizenden kamers van particuliere beleggers in beheer heeft. Mede-eigenaar Marcel van der Lyke herkent het stijgende aanbod niet. Alle kamers zijn bezet. Wel ziet hij dat het aantal wisselingen met 100 tot 150 per maand hoger is dan normaal.

Uitzondering op de volledige bezetting zijn de containerwoningen op het terrein van de SuikerUnie, de zogenaamde Sugar Homes. 'Daar zitten we op een bezetting van zeventig procent. Je ziet dat veel mensen aanvragen doen voor nieuwe schooljaar.'

De Sugar Homes op het terrein van de SuikerUnie (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Toch was juist bij de Sugar Homes het effect van het coronavirus te merken. 'Hier dachten we: het valt wel mee. Maar hoe we het hier ervaren, is niet zoals dat gebeurt in bijvoorbeeld Spanje of Italië. Als studenten uit die landen aan het skypen waren met 'thuis', dan was het paniekfase 1 en werden ze haast gesommeerd naar huis te komen. Dat heeft ons dertig tot veertig studenten gekost.'

In twee dagen tijd hebben we meer dan honderd reacties gekregen Sannah Sluurman - zocht huisgenoot

Ook op andere platformen, zoals Facebook lijkt er op het eerste oog genoeg te kiezen. Toch staan toekomstige studenten nog in de rij. Sannah Sluurman zocht samen met drie huisgenoten naar een nieuwe telg om alle vijf de kamers in Huize Wallstreet weer te vullen. Dus postte ze een advertentie in de Facebookgroep 'Kamer gezocht in Groningen'.

'In twee dagen tijd hebben we meer dan honderd reacties gekregen', vertelt ze over de zoektocht naar een nieuw huisgenootje. 'Op een gegeven moment hebben we het niet meer bijgehouden. Wij hadden ook echt niet zoveel reacties verwacht, ook omdat we lazen dat er een overschot zou zijn aan kamers.'

Pech voor eerstejaars

Om een keuze te kunnen maken, gingen de vier studentes met de kaasschaaf door de reacties. 'We hebben met z'n allen een hele middag alle berichtjes gelezen en een selectie proberen te maken. Omdat wij allemaal al wat ouder zijn (23) en verder in de studie, hebben we eigenlijk meteen besloten om alle toekomstige eerstejaars niet uit te nodigen voor een gesprek. We moesten ergens wel een grens trekken, omdat we niet iedereen konden uitnodigen.'

Driekwart van de reacties viel door deze keuze al af. De overige vijftien studentes werden uitgenodigd voor een online kennismaking. Na deze ronde bleven er nog vier over, die de kamer daadwerkelijk hebben bekeken. Daar bleef uiteindelijk één gelukkige van over.

Reacties uit binnen- en buitenland

De stormloop herkent Wouter Klasen ook. Samen met zijn huisgenoten zocht hij via een Facebookadvertentie naar twee nieuwe bewoners. Het gevolg: 56 reacties binnen een dag.

'Dat grote aantal verbaasde ons vanwege het coronavirus', vertelt hij. 'De mensen die reageerden kwamen eigenlijk overal wel vandaan. Internationals, Belgen en mensen uit het zuiden, midden en noorden van het land.'

Een diversiteit die Sannah ook zag in de reacties. 'Grappig was wel dat veel mensen uit Twente kwamen, maar ook mensen die gewoon uit Groningen kwamen.'

Maar wie zijn de studenten die ondanks de onzekerheid over het al dan niet opstarten van fysieke colleges en het getemperde studentenleven toch naar Groningen verhuizen?

Van Bergamo naar Stad

Anne Roncoli (19) is een van hen. De geboren Italiaanse woont met haar Nederlandse moeder en Italiaanse vader in Bergamo, in de zwaar door corona getroffen regio Lombardije. Ruim 16.000 mensen lieten daar het leven.

Lege straten in Bergamo tijdens de coronacrisis (Foto: EPA)

'Ik kon niet naar buiten, maar ik had wel online les', vertelt ze. 'En ik heb veel moeten studeren in voorbereiding op mijn eindexamen. Ik kon alleen naar buiten om boodschappen te doen, afspreken met vrienden was er niet bij.'

Afgelopen vrijdag deed Anne eindexamen aan een liceo scientifico, vergelijkbaar met de vwo. Als ze slaagt, vertrekt ze naar Groningen voor de studie Biologie aan de Rijkuniversiteit (RUG) met als studierichting neurowetenschappen.

Ik heb hier drie maanden opgesloten gezeten in huis Anne Roncoli - gaat op kamers in Groningen

Ondanks het coronaleed bij haar om de hoek heeft ze niet overwogen om een buitenlandse studie voorlopig in de ijskast te zetten. Integendeel zelfs. 'Door de coronacrisis heb ik alleen maar meer zin gekregen om naar Nederland te gaan. Ik heb hier drie maanden opgesloten gezeten in huis, terwijl mijn zussen die in Leeuwarden en Groningen wonen veel meer vrijheid hadden. Nu mijn middelbare schoolperiode is afgelopen, heb ik veel zin in een nieuwe uitdaging.'

Vanwege 'veel geluk' heeft Anne inmiddels ook al een kamer weten te bemachtigen in Stad. Ze kon online hospiteren en het was de eerste keer meteen raak.

Het feit dat ze een international student is, zat haar niet in de weg. 'Bij veel advertenties staat no internationals. Omdat ik ook Nederlands spreek heb ik me daar niks van aangetrokken. Ik wilde liever bij Nederlandse meiden wonen en dat is gelukt. '

De online zoektocht naar een kamer klinkt Esmé Stegeman bekend in de oren. De net 18-jarige Gelderse behaalde cum laude haar diploma en gaat na de zomer Farmacie studeren aan de RUG in Groningen.

'Ik heb op Facebook in groepen reacties achtergelaten en een paar keer online gehospiteerd via videobellen.' Na een aantal pogingen werd ze gekozen tot nieuw huisgenootje. 'Het is vijf minuten van Zernike af in een rustige buurt.'

Heen en weer reizen geen optie

'Ik heb nog wel over de coronasituatie nagedacht, maar Farmacie heeft veel practica, dus dat moet in Groningen. Het is een bachelor van drie jaar en ik verwacht niet dat de situatie drie jaar lang zo is.'

Bovendien was meerdere keren per week reizen vanuit haar huidige woonplaats Heerde naar Groningen voor Esmé geen reële optie. 'Het duurt vanuit Heerde al 45 minuten tot je op station Zwolle bent. En dan moet je nog naar Groningen.'

Groningen wordt gezien als een stad, maar dan met een dorpsgevoel Esmé Stegeman - gaat op kamers in Groningen

Voor zowel Anne als Esmé is Groningen onbekend terrein. Esmé proefde sfeer tijdens de open dag en concludeert: 'Groningen wordt gezien als een stad, maar dan met een dorpsgevoel. Veel klasgenoten gaan die kant op. Misschien is het het sfeertje?'

Anne bezocht Groningen tot nu toe twee keer. 'Het lijkt me een typische studentenstad met veel jonge mensen en veel te doen. Ik verwacht dat er veel mensen net als ik zijn die zin hebben om met de studie te beginnen en die openstaan om nieuwe mensen te leren kennen.'