Op corona geteste Groningers moeten te lang wachten op uitslag

De Groningse GGD kreeg donderdag telefoontjes binnen van ongeruste mensen die dinsdag zijn getest, maar nog altijd hun uitslag niet binnen hebben.

Oorzaak blijkt de drukte bij het landelijk afsprakencentrum. Mensen die negatief testten worden door dat landelijke centrum gebeld; de Groningse GGD zou alleen de mensen bellen die corona blijken te hebben.

GGD springt bij

Omdat de norm van 48 uur overschreden wordt, heeft de Groningse GGD donderdagmiddag besloten bij te springen en ook de negatief geteste mensen zelf te bellen. Volgens woordvoerder Hanneke Mensink is de achterstand donderdag niet meer helemaal weg te werken; ook omdat niet iedereen in één keer bereikbaar is.

Pas als iedereen is gebeld, maakt de GGD bekend of er positief geteste mensen bijzitten of niet.

Eva Hulscher coronavrij

Verslaggever Eva Hulscher onderging dinsdag ook een coronatest, omdat ze verkouden was. Donderdagmiddag om kwart voor vijf kwam de uitslag: geen corona. Dat was ook bij haar na de 48 uur waarbinnen de uitslag zou komen.

'Ik schrok me wel even rot. Ik had net met de voorlichter gebeld over de vertraging in de uitslagen en begrepen dat de Groningse GGD alleen zou bellen bij een positieve uitslag en prompt werd ik gebeld door iemand van de GGD Groningen. Maar gelukkig was het dus toch goed.'