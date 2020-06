Groepje jongens bespuugt en bekogelt vrouwen op strand bij Kardinge

Twee vrouwen zijn dinsdagavond 2 juni lastig gevallen en bespuugd door een groepje jongens op het strand van het Zilvermeer, bij sportcentrum Kardinge in de stad. De politie is op zoek naar de daders.

De dames hadden gezwommen in de recreatieplas en liepen naar hun handdoek, die bij het toiletgebouw lag. Een groepje van acht of negen jongens sloot de vrouwen in en begonnen te schelden. Ook gooiden ze natte bollen met zand naar de vrouwen.

Achtervolgd en bekogeld

Toen die wegliepen, achtervolgden de jongens hen op de fiets. De dames werden bovendien bekogeld met stenen en afval. Even voorbij sportcentrum Kardinge bespuugde een van de jongens de vrouwen in het gezicht, waarbij hij 'corona' riep. Dat gebeurde dinsdagavond tussen 19.00 en 19.30 uur.

Signalement

Volgens de politie waren de jongens tussen de 8 en 15 jaar oud. Een van hen had een donkergrijze fiets van het merk MONA. Verder droegen enkele jongens een blauw voetbalshirt met een V-vormige witte streep op de borst.

Getuigen

De politie roept mensen die iets hebben gezien, meer weten over de jongens of over het blauwe voetbaltenue op om zich te melden. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.