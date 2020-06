Zorgen in Tinallinge over uitbreiding 'megastal': 'Er komt een volledige boerderij bij'

John Vaneman van initiatiefgroep Geen Gigastal in Tinallinge ziet de uitbreiding niet zitten. 'Er is al veel overlast van deze megastal die er al staat en daar komt dan ook nog eens dertig procent bij. Je moet het zo zien: Er komt een volledige boerderij nog weer bij.'

De boerderij huist nu 660 koeien, Verweij wil dat uitbreiden naar 900.

Vrachtwagens

Vaneman vindt het vooral bijzonder vervelend dat de vrachtwagens met voer, mest en kadavers door het dorp rijden. 'Alle huizen trillen. De mensen hier hebben al last van aardbevingsschade, daar komt dit bij.'

Boer Wim Verweij wuift die klachten weg. 'In onze nieuwste plannen staat dat we een nieuwe weg aanleggen. Mensen vinden dat er teveel verkeer door het dorp gaat, in onze nieuwste plannen wordt dat geminimaliseerd.'

Nieuwe plannen

Vaneman verbaast zich over de nieuwe plannen waarin staat dat er een nieuwe toegangsweg gecreëerd wordt. 'Heel gek dat hij daar nu mee aankomt. Pas als de bewoners hun verontrusting hebben laten horen.'

Volgens Verweij zijn die plannen zo nieuwe dat ze nog niet openbaar waren. 'De nieuwe route is zo recent, dat ligt nog op de tekentafel. Dat plan is nog niet helemaal klaar. Ik had ze dus niet eerder in kunnen lichten.'

Communicatie

Wel vindt de boer het heel vreemd dat nog geen contact heeft kunnen krijgen met de initiatiefgroep. Met veel dorpsbewoners heeft hij wel contact. 'Deze groep bestaat uit een paar mensen. Ik probeer in contact te komen om op korte termijn te kijken wat er speelt. Het plan voldoet namelijk aan alle voorwaarden gesteld door overheden. Van zowel de gemeente als de provincie.'

Toch steekt Verweij de hand deels in eigen boezem. 'Ik had zelf beter en sneller die mensen in kunnen lichten. Dat dit in de plannen zit. Dat kan ik mezelf aanrekenen.'

Natuur

Volgens Vaneman is niet alleen de drukte in het dorp een belangrijk punt van de initiatiefgroep. 'Ook de natuur staat onder druk. Daar zitten veel weidevogels. Precies op die plek.'

Dat argument veegt Verweij direct van tafel. 'Als je iets zegt, dan moet het wel kloppen wat je zegt. We zijn al jaren bezig met vogelbeheer. We hebben zelfs een plas dras aangelegd op de boerderij voor de vogels. Het doet wel pijn dat één of twee mensen in het dorp dit dan schrijven.'